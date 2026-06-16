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Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport

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Antes del partido contra Argentina, la estrella de Argelia sueña con el milagro de Arabia Saudí en el Mundial

Argentina vs Algeria
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Los «Guerreros del Desierto» se enfrentan a un duro partido contra los campeones del mundo

Hilal Sudani, exestrella del fútbol argelino, sueña con repetir el milagro de Arabia Saudí cuando su país enfrente a Argentina, campeona del Mundial 2022, en el debut del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en la madrugada del miércoles en el estadio Arrowhead de Kansas, en la primera jornada del Grupo 10.

En declaraciones a «Al Arabiya», Sudani afirmó: «El grupo no es fácil, ya que Argentina, Austria y Jordania son selecciones fuertes, y Argentina es la principal favorita del grupo, todo el mundo lo sabe».

Y añadió: «Pero en el fútbol no hay nada escrito; ya vimos cómo Arabia Saudí derrotó a Argentina en el último Mundial, así que creo que en el fútbol todo es posible».

Se refiere a la histórica victoria saudí por 2-1 sobre Argentina en la primera jornada del Mundial 2022.

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Añadió que los duelos ante Austria y Jordania también serán complicados, y destacó que el choque contra los jordanos será un clásico árabe.

Y añadió: «En un Mundial no se puede subestimar a ninguna selección; hay que respetar a todos los rivales, ya sean las grandes potencias o las que participan por primera vez».

Concluyó: «No será fácil clasificar, pero tenemos la oportunidad gracias a nuestros jugadores de gran calidad. Espero que superen la fase de grupos y lleguen a octavos, o quizá más allá».

Concluyó deseando suerte a todas las selecciones árabes y, sobre todo, a su país, Argelia.

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