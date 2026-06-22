Antes del partido contra Arabia Saudí, ¡el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde ya es histórico en el Mundial!

En la Copa del Mundo 2026, Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 en un partido histórico: fue el primero entre las selecciones con menor densidad de población del torneo.

Según la cadena argentina «TYC», la población conjunta no supera los 4 millones: Uruguay tiene unos 3,5 millones y ha ganado dos Mundiales (1930 y (1950), mientras que Cabo Verde cuenta con 530 000 habitantes, de los cuales 120 000 viven en la capital, Praia.

La selección africana, debutante en el torneo, Kevin Pina abrió el marcador con un tiro libre perfecto, el primer gol de su país en un Mundial, y Hélio Farela aumentó la ventaja.

Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, sumó su segundo empate tras el 1-1 inicial ante Arabia Saudí, manteniendo el Grupo H igualado con un punto para cada equipo.

Tras la segunda jornada, España lideró con 4 puntos gracias a su victoria sobre Arabia Saudí (4-0), mientras que Uruguay y Cabo Verde sumaron 2 cada una y Arabia Saudí quedó última con 1.