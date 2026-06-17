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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Antes del partido contra Alemania, se investiga a una estrella de Costa de Marfil por corrupción

Alemania vs Ivory Coast
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Wahi fue titular ante Ecuador

Las autoridades francesas y la Liga de Fútbol Profesional anunciaron este miércoles que el delantero marfileño Elie Wahé es investigado por un presunto caso de corrupción deportiva.

La investigación comenzó tras detectarse patrones inusuales de apuestas sobre una tarjeta amarilla que recibió el jugador del Niza en un partido de la Primera División francesa el mes pasado, según la agencia «Reuters».

Un portavoz de la Fiscalía de Marsella confirmó a «Reuters» que el 29 de mayo se detuvo a un jugador de 23 años de la liga francesa por presunta estafa, corrupción deportiva y blanqueo de capitales.

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La Liga de Profesionales alertó a las autoridades tras detectar un volumen inusual de apuestas internacionales sobre la posibilidad de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla durante el partido del Niza contra el Metz, el 17 de mayo.

La Liga de Profesionales añadió que no ha iniciado ningún procedimiento disciplinario y que no hará más comentarios.

Según The Athletic, Wahi fue detenido el 29 de mayo, antes de que Costa de Marfil debutara en el Mundial 2026 con una victoria 1-0 sobre Ecuador, partido en el que el jugador del Niza participó.

Costa de Marfil se prepara para enfrentar a Alemania el sábado en la segunda jornada del grupo.

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