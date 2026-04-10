Antes del Mundial de Estados Unidos, la FIFA toma otra decisión desastrosa

La FIFA ha puesto a la venta nuevas categorías de entradas para el Mundial 2026 con precios muy altos, lo que ha generado polémica entre los aficionados.

La nueva “Categoría Frontal 1” cuesta 4.105 dólares para el partido inaugural de Estados Unidos ante Paraguay, el 12 de junio en Anglewood.

Antes, la Categoría 1 no superaba los 2.735 dólares.

Sin anuncio oficial, también se activó la «Categoría Frontal 2», con precios de 1.940 a 2.330 dólares para el mismo encuentro, según The Athletic.

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Los precios siguen subiendo y se amplían las categorías.

La Copa del Mundo de 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y 104 partidos.

Según el documento «Productos y categorías de entradas» de la FIFA, la categoría 1 está en las gradas inferiores y la 2 abarca zonas bajas y altas fuera de esa área.

La creación de estas nuevas categorías “delanteras” sugiere que la FIFA ha reservado zonas privilegiadas fuera de la clasificación inicial, lo que plantea dudas sobre el mecanismo de fijación de precios.

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La FIFA no se ha pronunciado aún sobre estas modificaciones, pese a las consultas a su oficina de prensa.

Los aumentos afectan también a la inauguración y la final.

Los incrementos también afectaron a otros encuentros: se añadieron localidades de primera fila a 3.360 dólares para el Canadá-Bosnia y Herzegovina del 12 de junio en Toronto, y las entradas para los octavos de final en Filadelfia llegaron a los 905 dólares.

Para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, los precios han subido: la categoría 1 alcanza 10 990 dólares (antes 8680), Las de categoría 2 pasaron de 5.575 a 7.380 dólares y las de categoría 3 de 4.185 a 5.785 dólares.

Según la web oficial de la FIFA, todas las entradas para la final se agotaron el jueves pasado.

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Críticas de la afición y respuesta de la FIFA

Estos aumentos llegan pese a las críticas por los precios y los fallos técnicos de la semana pasada.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había anunciado que todas las entradas del torneo se agotarían, y atribuyó la alta demanda a «la pasión de los aficionados de todo el mundo por el evento».

Para calmar las críticas, en diciembre la FIFA creó la “categoría de aficionados”, con precios más bajos, aunque el coste global sigue siendo el más elevado de la historia del torneo.