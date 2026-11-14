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Continúa la competición por albergar la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA, pero esta vez lejos del terreno de juego, después de que España y Francia hayan entrado en una encarnizada carrera para organizar el torneo del "cuadro de oro", previsto para el próximo junio.

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Con el cierre del plazo de presentación de candidaturas el pasado 21 de octubre, España y Francia aparecen como las principales favoritas para albergar el torneo, según explicó el diario "Marca", ya que la Federación Española de Fútbol presentó una candidatura sólida que incluye dos estadios, el Santiago Bernabéu en Madrid y el José Zorrilla en Valladolid, mientras que la Federación Francesa compite con los estadios de Lyon y Saint-Étienne para acoger los partidos.

La decisión final no se tomará antes de celebrarse el sorteo de los cuartos de final, previsto para el día 20 de noviembre, puesto que los cruces de esta ronda definirán el camino hacia la clasificación a la Final Four y revelarán cuáles serán las dos selecciones entre las que se elegirá al país anfitrión de la fase final.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) prefiere que la fase final se dispute en el país de una de las cuatro selecciones clasificadas a semifinales, para garantizar una mayor presencia de aficionados y un ambiente vibrante, lo que repercute positivamente en el torneo y le otorga un mayor impulso popular y mediático.

No obstante, la UEFA no descarta recurrir a una opción alternativa, ya que los partidos de la Final Four podrían disputarse en terreno neutral en caso de que ninguna de las selecciones clasificadas a semifinales pueda albergar el torneo.

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España y Francia parten con ventaja en la carrera por la organización, no solo por haber presentado candidaturas oficiales, sino también por ser de las principales favoritas a alcanzar la Final Four.

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Cabe recordar que Portugal albergó la primera edición de la fase final en 2019, seguida de Italia en 2021, luego los Países Bajos en 2023 y Alemania en 2025, mientras que Inglaterra se perfila como posible candidata, pese a estar vinculada a la organización de la Eurocopa 2028.

La importancia de albergar el torneo para España no se limita a organizar un gran evento futbolístico, sino que conlleva dimensiones estratégicas relacionadas con la preparación para acoger el Mundial 2030, en asociación con Portugal y Marruecos.

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Organizar la Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA representa una importante prueba para las capacidades organizativas de España antes del Mundial, y además podría reforzar las opciones del estadio Santiago Bernabéu de albergar el partido final del Mundial 2030, al demostrar su capacidad de acoger grandes eventos que requieren una preparación organizativa y de aficionados del más alto nivel.

Entre los estadios Santiago Bernabéu y José Zorrilla, por un lado, y los de Lyon y Saint-Étienne, por el otro, la competencia continúa entre bastidores, a la espera de lo que depare el sorteo de los cuartos de final, previsto para el jueves en la ciudad suiza de Nyon, que definirá los contornos del camino hacia la Final Four y dará a la carrera por la organización una dirección más clara.

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Cabe señalar que Portugal es la actual campeona de la Liga de las Naciones de la UEFA, tras proclamarse campeona del torneo por segunda vez en su historia en 2025, después de vencer a España en la tanda de penaltis en la final, una vez concluidos el tiempo reglamentario y la prórroga con empate (2-2).

Portugal ya se había coronado con el título de la primera edición del torneo en 2019, mientras que Francia conquistó el título de la edición de 2021 y España se proclamó campeona en la edición de 2023.