¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

Traducido por

Antes del inicio de temporada: el Al Ahly exporta sus talentos a la liga saudí

Fichajes
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
1ª División
E. Al-Muwallad
Y. Madani
Arabia Saudí

"El Raqi" continúa sus movimientos en el mercado de fichajes

El club Al Ahli decidió deshacerse de varios de sus jugadores antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027, a través de su cesión a clubes de la Roshn Saudi League.

El periodista saudí Waleed Saeed reveló la aprobación de la directiva del Al Ahli para ceder a dos jóvenes talentos a dos clubes de la Roshn League durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Saeed afirmó, a través de su cuenta personal en la plataforma "X", que el Al Ahli aprobó ceder a su centrocampista Eid Al Mawlid al club Al Faisaly, y a su lateral izquierdo Yazan Madani al Al Kholood, durante la próxima temporada.

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

Este paso se da con el fin de brindar a esos talentos la oportunidad de conseguir un mayor número de minutos durante la próxima temporada, ante su distanciamiento de la participación con el primer equipo.

1ª División
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Al Mawlid llegó al Al Ahli en el invierno de 2025, procedente del Al Akhdoud, pero fracasó en asegurarse un puesto en el once titular y solo disputó 33 partidos, uno de ellos únicamente como titular, sin marcar ni dar ninguna asistencia.

Por su parte, Yazan Madani era uno de los egresados de los equipos juveniles del Al Ahli y se incorporó al primer equipo el verano del año pasado, pero solo disputó 3 partidos, en los que no marcó ni dio ninguna asistencia.

Cabe recordar que el Al Ahli comenzará su andadura en la Roshn Saudi League hoy jueves, cuando visite al Al Diriyah en el estadio Al Awwal Park, en la capital saudí, Riad.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google