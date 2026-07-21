Numerosos aficionados del Manchester United han mostrado su profundo enfado tras la restricción de sus cuentas de abonos de temporada, antes del comienzo de la Premier League el próximo mes de agosto.

Esta medida llega después de un intento por parte del United de identificar a los posibles revendedores de entradas y a quienes incumplen los términos y condiciones de venta de entradas del club.

Sin embargo, los aficionados dijeron a la cadena "BBC Sport" que quienes fueron informados de que sus abonos de temporada corren ahora el riesgo de ser cancelados incluyen a muchos de los aficionados más fieles del club, e insisten en que la mayoría no ha cometido ningún error.

"Me siento indignado por esto; solo quieren que nos marchemos", afirmó Andy, abonado desde hace más de 35 años, a quien se le comunicó la restricción de su cuenta la noche del lunes.

Y añadió: "Mi padre fue abonado desde 1974, cuando estábamos en la Segunda División. Ahora está jubilado, y tengo que ayudarle en todo lo relacionado con internet desde que las entradas pasaron a ser digitales".

Y prosiguió: "Ir al partido es nuestro vínculo. Cosas como estas son las que a veces mantienen vivas a las personas mayores".

Y agregó: "Ya resulta bastante agotador para mi salud mental, pero creo que también podría enfermar a mi padre".

El Manchester United rechazó hacer comentarios sobre el proceso o sobre la reacción de la afición cuando se le solicitó.

En uno de los correos electrónicos enviados a un aficionado, al que tuvo acceso BBC Sport, el Manchester United señaló: "Hemos identificado patrones asociados a tu cuenta de entradas que necesitamos comprender con mayor claridad".

Y añadió: "Necesitamos determinar si existe una explicación directa para la actividad detectada".

En la situación actual, se han impuesto restricciones a las cuentas electrónicas de las personas sospechosas, lo que les impide comprar y transferir entradas.

A quienes se les notificó sobre sus cuentas se les pidió que presentaran pruebas al club para defenderse si consideraban que habían sido acusados injustamente.

El United no ha cancelado ninguna entrada hasta el momento, y un comité de apelaciones tomará una decisión final sobre cada caso antes del inicio de la temporada de la Premier League el próximo mes de agosto.

Pero aficionados como Andy afirman que no se les informó de forma explícita de qué se les acusa, y que la falta de información les hace sentir como si se les invitara a incriminarse a sí mismos, y que esta confusión les provoca una gran angustia.

Andy dice: "Ya se han quedado con el dinero de mi abono de temporada".

Y continuó: "No les importa cómo afecta esto a las personas, a sus relaciones y quizás a su salud y a su salud mental. No hay ninguna empatía".

Y concluyó: "Siento como si a la gente se le castigara por su fidelidad. No quieren aficionados, quieren clientes".

Los abonos de temporada en papel se han convertido en algo del pasado en la Premier League.

Los clubes utilizan ahora sistemas digitales que permiten a los aficionados descargar las entradas en sus teléfonos, y este cambio ha venido acompañado en muchos clubes de normas más estrictas sobre cómo y con qué frecuencia los abonados pueden transferir sus entradas a otras personas.

En el Manchester United, por ejemplo, los abonos de temporada de los aficionados pueden ser cancelados si estos no asisten ni envían sus entradas a amigos y familiares autorizados en al menos 16 de los 19 partidos como local en la Premier League.

La temporada pasada, el club trasladó a 500 abonados de temporada de los asientos que habían utilizado durante años para dar cabida al aumento de las entradas de hospitalidad.

El Manchester United ha llevado a cabo amplios recortes en su plantilla de personal desde la adquisición parcial por parte de la empresa Ineos en 2024, incluidos quienes trabajan en el ámbito de la venta de entradas.