El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, elevó al máximo el estado de alerta antes del esperado choque frente al líder de LaLiga, el Barcelona, mañana sábado en el estadio de La Cartuja.

El Ingeniero chileno, conocido por su calma y su experiencia, se mostró contundente al advertir a sus jugadores del peligro del rival catalán, subrayando que cualquier desliz será mortal ante un equipo que no conoce la piedad.

Pellegrini dijo, en la rueda de prensa previa: "Son un equipo con una gran capacidad para finalizar las jugadas y con futbolistas enormemente creativos. Partidos como este suelen ofrecer muchas ocasiones, pero tenemos que estar muy atentos y concentrados defensivamente, porque el Barcelona juega con intensidad durante todo el partido y no permite errores".

La ecuación del triunfo: defensa sin fisuras y ataque sin miedo

Al ser preguntado por cómo detener la maquinaria ofensiva del Barcelona, que domina la presión alta y el contragolpe rápido, Pellegrini reconoció la dificultad de la tarea: "Construyen muy bien las jugadas desde atrás y además son muy fuertes al contraataque".

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Pero insistió en la identidad de su equipo, a la que no va a renunciar: "Vamos a intentar ser un equipo ofensivo y vamos a jugar el partido para ganar. Para sacar puntos ante el líder necesitamos hacer un partido completo defensivamente, sin errores, y aprovechar las ocasiones que se presenten".

Cifras aterradoras y una declaración realista

El partido llega en medio de números brillantes para ambos equipos que elevan la temperatura del enfrentamiento: el Betis no ha perdido en su estadio, con cinco victorias y un empate, mientras que el Barcelona afronta el encuentro con un tren de victorias que no se detiene, con diez triunfos consecutivos, ocho en LaLiga y dos en la Liga de Campeones.

Pese a ello, Pellegrini rechazó dejarse llevar por el lenguaje de los números y dijo: "Aunque ganemos todos los partidos, eso no nos garantiza ganar el siguiente, y perder no significa necesariamente que vayamos a perder. Cada partido tiene su propia historia".

Ceballos y Antony, y el estadio de La Cartuja

El técnico chileno abordó la situación de Dani Ceballos, explicando que el último parón le ayudó mucho a recuperar su puesta a punto física tras incorporarse al equipo sin un periodo de preparación suficiente, y asegurando que irá teniendo más minutos de juego de forma progresiva según la necesidad del equipo, dentro de un plan de gestión de esfuerzos para competir en tres frentes.

Sobre el brasileño Antony, cuya casa fue objeto de un robo mientras se encontraba junto a su hijo, Pellegrini describió el incidente como "un gran calvario", y expresó su alivio porque los daños se limitaran únicamente al aspecto material.

En el plano deportivo, el entrenador chileno elogió el papel de Antony con el equipo, señalando que todavía puede mejorar su tranquilidad en el último toque.

Pellegrini cerró su intervención comentando la polémica sobre el césped del estadio de La Cartuja: "Normalmente el césped del estadio está en un estado excelente. El clima sigue siendo muy caluroso y la sucesión de partidos, ante Osasuna y Oporto, no ha dado tiempo suficiente para su recuperación, pero el terreno está en buenas condiciones y no influirá en el resultado del partido".



