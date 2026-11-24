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En un giro grave e inesperado, a solo unas horas del fallo definitivo, el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ha vuelto a estallar. La Real Federación Marroquí de Fútbol no se ha quedado de brazos cruzados y ha enviado una carta oficial urgente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para denunciar lo que describe como un presunto «incidente» que amenaza la integridad de todo el caso.

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Según fuentes de «Radio Mars», Marruecos no tiene intención de pasar por alto lo que describe como una «situación sumamente preocupante» en este expediente y está decidido a defender todos sus derechos legales hasta el último momento, mientras todos esperan el fallo definitivo, previsto para hoy martes hacia las 14:00.

Los detalles de este llamativo episodio se remontan a una llamada telefónica que presumiblemente tuvo lugar el pasado domingo entre el experto jurídico alemán, uno de los tres árbitros designados por el Tribunal de Arbitraje Deportivo para resolver el caso, y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall.

Esta llamada, de confirmarse, plantea grandes e inquietantes interrogantes sobre el principio de imparcialidad e independencia que debe caracterizar a cualquier árbitro en un caso de esta magnitud, sobre todo porque se produce en un momento extremadamente delicado, pocas horas antes de la publicación del fallo.

En su comunicado oficial, la parte marroquí expresó sus dudas y su profunda extrañeza ante este contacto, y subrayó que se reserva plenamente el derecho a recurrir a las vías de impugnación legales disponibles y que no aceptará ninguna actuación que pueda menoscabar la integridad del procedimiento o sembrar dudas sobre la justicia de la decisión esperada.

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Este giro añade aún más tensión a un expediente que ya se calificaba de «explosivo». El caso arrancó en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, en la que se coronó la selección de Senegal tras un polémico partido decisivo, y después se convirtió en una larga batalla legal en los despachos de la Confederación Africana de Fútbol antes de llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana.

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La parte marroquí había impugnado el resultado de la final y pedido la revisión de algunas decisiones y circunstancias que rodearon el partido, mientras que la senegalesa defendió la validez de su título, al considerar que se decidió en el campo y que no puede cambiarse fuera del terreno de juego.

A medida que se acercaba la fecha del fallo, la tensión entre ambas partes fue en aumento y empezaron a circular por las redes sociales filtraciones y documentos falsos, lo que agravó el clima de crispación e hizo que todos esperaran con impaciencia la decisión del TAS.

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Sin embargo, la última carta de la Real Federación Marroquí de Fútbol podría cambiar por completo el rumbo de los acontecimientos y desviar la atención de la espera del fallo hacia la limpieza del propio procedimiento. ¿Puede esta llamada afectar a la credibilidad del fallo? ¿Se verá obligado el tribunal a aplazar su decisión o a revisar la composición del panel arbitral?

Quedan muchas preguntas sin respuesta, pero lo que está claro es que Marruecos ha enviado un mensaje nítido: no aceptará ningún fallo emitido bajo sospecha y seguirá defendiendo sus derechos por todos los medios legales.

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Ahora, todas las miradas se dirigen a Lausana, donde el Tribunal de Arbitraje Deportivo anunciará su decisión definitiva a las 14:00. ¿Será el fallo favorable a Marruecos? ¿Se confirmará el título de Senegal? ¿O la llamada sospechosa dará un vuelco a todos los pronósticos y abrirá un nuevo capítulo en uno de los casos más apasionantes de la historia del fútbol africano?