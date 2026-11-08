El Barcelona femenino logró una amplia victoria por 5-1 ante su invitado, el Madrid CFF (club independiente de fútbol femenino), en el partido que los enfrentó en el estadio Johan Cruyff, dentro de la competición de la Liga española. De esta manera, el conjunto catalán prolonga su racha de resultados positivos y mantiene su casillero intacto de derrotas en la competición, ampliando la diferencia con el Real Madrid, segundo clasificado, a 4 puntos, antes del esperado duelo frente al Arsenal el próximo jueves.

El técnico Pere Romeu aprovechó el partido para dar descanso a varias de sus jugadoras titulares, realizar cambios en el once y dar la oportunidad a algunas futbolistas jóvenes, de cara al esperado compromiso europeo en el estadio Spotify Camp Nou.

El once titular contó con las ausencias de Patri Guijarro, Van Asten y Aitana, mientras que la centrocampista catalana no disputó ni un solo minuto. En cambio, Rosalía mantuvo su puesto tras haber jugado por completo el partido del derbi, Sydney asumió la posición de lateral derecho y Aïcha participó junto a Martina Fernández en el eje de la defensa.

Antes del inicio del partido tuvo lugar un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, ya que las jugadoras saltaron al terreno de juego sin que sonara el himno nacional y guardaron un minuto de silencio con la melodía de la pieza "El cant dels ocells" de Pau Casals, antes de que el partido se detuviera de nuevo en el minuto nueve en recuerdo de su memoria.

El Barcelona comenzó el partido con una clara presión ofensiva, y Pina estuvo cerca de abrir el marcador de forma temprana con un disparo que detuvo la portera Belén, pero el Madrid CFF mostró ganas de competir y se apoyó en una presión adelantada e intentó rivalizar en la posesión con las locales.

Sin embargo, el dominio catalán obligó a las visitantes a replegarse en sus zonas, entre repetidos intentos de penetrar su defensa, destacando los centros de Graham Hansen desde la banda derecha.

Por su parte, el Barcelona consiguió limitar el peligro de los contraataques de su rival, gracias a la fuerte actuación defensiva de Aïcha, que se impuso en sus duelos con Obamba, la principal baza ofensiva del Madrid CFF.

Antes del final de la primera parte, el Barcelona tradujo su superioridad en dos goles; Brugts abrió el marcador tras aprovechar un balón de Hegerberg dentro del área, logrando superar a la portera Belén y alojar el balón en la red.

Poco después, Ewa Pajor añadió el segundo gol con un potente disparo, tras una jugada colectiva que comenzó con un destacado esfuerzo individual de Pina, antes de que Caroline continuara la construcción con un pase decisivo.

Con el inicio de la segunda parte, Pere Romeu realizó 3 cambios, dando entrada a Van Asten, Carla Julià y Patri Guijarro en lugar de Aïcha, Brugts y Graham Hansen, además de brindarle a Marta Torrejón la oportunidad de participar en un momento histórico, tras alcanzar su partido oficial número 500 con la camiseta del Barcelona, convirtiéndose en la tercera jugadora en lograr este hito, después de Melanie Serrano y Alexia Putellas.

El tercer gol no se hizo esperar, después de que Patri enviara a Torrejón un preciso centro dentro del área de los seis metros, que Carla Julià remató con éxito a la red.

El Barcelona prolongó su superioridad, y Patri Guijarro añadió el cuarto gol con un potente disparo desde fuera del área, aprovechando un balón que le preparó Rosalía, antes de que Pina cerrara la manita, tras un pase de Patri Guijarro después de una nueva colaboración con Carla Julià.

En los últimos minutos, el Madrid CFF consiguió marcar un gol que salvó el honor, después de que Alba Ruiz cediera el balón a Konan, que lo recibió en el punto de penalti y disparó a la portería del Barcelona, para que el partido terminara con la victoria de las locales por 5-1.

Con esta victoria, el Barcelona prolongó sus sólidas actuaciones en la Liga española, aprovechando el tropiezo del Real Madrid el sábado para ampliar la diferencia con él a 4 puntos, de modo que el equipo de Pere Romeu obtiene un importante impulso anímico antes de recibir al Arsenal en el esperado compromiso europeo del próximo jueves.