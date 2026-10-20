El esperado enfrentamiento entre el Barcelona y su anfitrión, el Paris Saint-Germain, hoy, no es solo un choque entre dos de los grandes del continente europeo, sino que encierra recuerdos inolvidables, entre una noche histórica que sigue grabada en la memoria de la afición catalana y unos últimos años en los que el equipo francés ha impuesto su superioridad en los enfrentamientos directos.

Antes del esperado duelo en el estadio Parque de los Príncipes, la página oficial del Barcelona rememoró los episodios más destacados de la pugna entre ambos equipos, recordando una de las mayores remontadas del club catalán en la Liga de Campeones, aunque al mismo tiempo no pasó por alto una dura realidad: el éxito del Paris Saint-Germain a la hora de resolver los últimos cruces eliminatorios entre ambos.





La noche del 6-1 que el Barcelona no olvida

El Barcelona recordó el enfrentamiento histórico que lo midió con el Paris Saint-Germain en la temporada 2016-2017, cuando el equipo catalán protagonizó una de las remontadas más emocionantes de la historia de la Liga de Campeones.

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Tras caer en la ida por cuatro goles a cero, el Barcelona logró darle la vuelta en la vuelta, con una victoria por 6-1, en un partido que quedó grabado en la memoria gracias al gol agónico de Sergi Roberto en los últimos instantes, que le dio al equipo el billete de clasificación y desató la celebración de su afición.

Pero aquella noche excepcional no impidió que el Paris escribiera nuevos capítulos en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos, después de que la balanza de poder cambiara en los años siguientes.

Reconocimiento

La página oficial del Barcelona no se limitó a evocar la famosa noche de la remontada, sino que también señaló que el Paris Saint-Germain resolvió los dos cruces eliminatorios que midieron a ambos equipos en las temporadas 2020-2021 y 2023-2024.

En la temporada 2020-2021, el Barcelona se despidió de la competición ante el equipo francés en los octavos de final, después de perder la ida por 4-1, antes de que ambos equipos empataran a cero en la vuelta.

En cuanto a la temporada 2023-2024, el choque se renovó en los cuartos de final, y el Barcelona logró ganar la ida por 3-2 en París, pero perdió la vuelta por 4-1, con lo que el equipo francés selló su clasificación a las semifinales.

El enfrentamiento más reciente llegó la temporada pasada, cuando el Paris Saint-Germain venció al Barcelona por 2-1 en el estadio Olímpico Lluís Companys, en la fase de liga, con lo que el equipo francés mantuvo sus resultados positivos ante su rival catalán.

La pugna por el liderato y las bajas que golpean al Barcelona

El nuevo enfrentamiento llega en medio de una clara igualdad entre ambos equipos en la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones, ya que ambos cuentan con seis puntos tras ganar sus dos primeras jornadas, y el Paris Saint-Germain se sitúa en el liderato por una diferencia de un gol en el número de goles marcados, con ambos equipos empatados en diferencia de goles con siete tantos.

El Paris logró vencer al Slovan Bratislava por 6-1, y luego se impuso al Manchester City por 4-2, mientras que el Barcelona venció al Feyenoord por 5-1 y al Galatasaray por 4-1.

Pero el equipo catalán recibió golpes físicos antes del duelo, después de que Jules Koundé y Eric García se lesionaran ante el Real Betis, para sumarse a Andreas Christensen y Roony Bardghji en la lista de ausentes.

Por su parte, el Paris Saint-Germain pierde los servicios de Nuno Mendes, además del joven guardameta Alessandro Longoni.















