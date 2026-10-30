El marroquí Yasser Zabiri, delantero del Racing de Santander español, aspira a tener un papel más protagonista con la selección de su país en la próxima etapa, mostrándose confiado en su capacidad para liderar el ataque de Marruecos y seguir ofreciendo el nivel que le brinda la confianza del entrenador Mohamed Ouahbi de cara a la Copa Africana de Naciones.
En declaraciones a la plataforma "DAZN", Zabiri fue preguntado por la posibilidad de asumir el liderazgo del ataque de la selección marroquí, a lo que respondió: "Sí, eso creo. Trabajo durante todo el año y espero que sigamos por este camino. Seguiremos trabajando hasta que el equipo cuente con la confianza del entrenador, pues es él quien toma las decisiones".
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El joven delantero también habló del valor que tiene para él y para su familia representar a la selección de Marruecos, explicando que vestir la camiseta de su país era un sueño que lo acompañaba desde pequeño.
Al respecto, afirmó: "Es un honor para mí y para toda mi familia, pues era un sueño que tenía desde mi infancia. Y ahora disfrutamos de estos momentos y después ya veremos qué pasa".
Sobre sus aspiraciones en el próximo torneo continental, Zabiri expresó su deseo de que la selección marroquí logre llegar lo más lejos posible y competir por el título, concluyendo sus declaraciones con estas palabras: "Si Dios quiere, iremos a la Copa Africana de Naciones y llegaremos lo más lejos posible. Ojalá nos coronemos campeones".
Las declaraciones de Zabiri llegaron mientras su equipo se prepara para recibir al Real Madrid el próximo domingo, en los partidos de la jornada 11 de LaLiga.