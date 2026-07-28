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Antes del duelo ante el Mouloudia de Argel: Inzaghi sorprende a la afición del Al-Hilal con una nueva decisión

Al Hilal
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S. Inzaghi
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Italia

¿Acertó el entrenador italiano?

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, sorprendió a la afición del "Líder" con una nueva decisión, antes de disputar el amistoso ante el Mouloudia de Argel.

El Al Hilal se enfrentará al Mouloudia de Argel mañana miércoles, en el tercero de sus partidos amistosos de su concentración en el extranjero en Austria, antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El periodista saudí Hamad Al Suwailhi afirmó que Inzaghi dio marcha atrás en su decisión anterior y aceptó que el partido ante el Mouloudia de Argel sea retransmitido, sin que se juegue a puerta cerrada.

Al Suwailhi aclaró que el club saudí trabaja actualmente con el canal "STC TV" para preparar las condiciones que permitan transmitir el encuentro en directo.

El partido ante el Mouloudia de Argel será el tercero que dispute el Al Hilal en su concentración en el extranjero en Austria, tras haber vencido al Sturm Graz austriaco por 2-1, antes de imponerse al Mamelodi Sundowns sudafricano por 2-0.

1ª División
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El "Líder" cerrará sus partidos en la concentración de Austria el próximo 3 de agosto, cuando se mida al Al Ahli catarí, antes de regresar a la capital saudí, Riad.

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