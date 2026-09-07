El asombroso rendimiento del FC Barcelona en el inicio de la temporada de LaLiga está generando un gran revuelo que traspasa las fronteras del país.

En la semana en la que arranca la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027 con un partido en el Camp Nou el próximo miércoles entre el Barcelona y el Feyenoord, el líder de LaLiga se ha convertido en el foco de atención de los medios de comunicación, incluidos los de los Países Bajos.

Los medios neerlandeses elogiaron la actuación del Barcelona, que ha sumado los 12 puntos de los 12 posibles, marcando 17 goles y encajando solo dos en cuatro partidos de liga.

Por ejemplo, la revista neerlandesa «Voetbal» advirtió al Feyenoord de que se enfrentarán a un «desafío difícil» ante un Barcelona «casi perfecto», según recogió el diario catalán «Mundo Deportivo».

Tras la victoria del Barcelona, dirigido por el técnico Hansi Flick, por 5-0 ante el Valencia el pasado domingo, una conocida revista deportiva afirmó que «el Feyenoord debe ser prudente, ya que el Barcelona tiene uno de los mejores inicios de temporada de la historia del club».

Y señaló que «el Barcelona no había marcado más goles tras cuatro partidos salvo en las temporadas 1949-1950 (19 goles) y 1950-1951 (21 goles)».

Y añadió: «Resulta llamativo que, a pesar de su magnífica capacidad goleadora, el Barcelona siga necesitando un delantero puro clásico. El atacante del Atlético de Madrid Julián Álvarez era el principal candidato para ese puesto, pero la operación no se llevó a cabo».

Los medios neerlandeses celebraron la posibilidad de que el Feyenoord se traslade a Barcelona, con la presencia de uno de sus jugadores más destacados, el extremo argelino Anis Hadj Moussa.

Moussa estuvo a punto de convertirse en el traspaso más caro de la historia del club por 40 millones de euros, pero el mercado de fichajes de verano de la liga saudí se cerró el pasado domingo sin que se completara la operación con el Al Ittihad.

Anis Hadj Moussa se entrenó con normalidad con el Feyenoord este lunes y viajará con el equipo a Barcelona el martes para disputar su partido inaugural en la Liga de Campeones.

Podéis debatir los temas y las noticias con más profundidad en los foros de Kooora