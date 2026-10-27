Antes del duelo ante el Chelsea: el Manchester United resuelve la situación de Carrick respecto a su destitución

El Michael Carrick continuará dirigiendo al Manchester United en el duelo ante el Chelsea, previsto para el próximo sábado, dentro de la Premier League.

Fuentes revelaron a la cadena británica BBC que Carrick, de 45 años, tendrá la oportunidad de enderezar el rumbo del equipo en Old Trafford, tras el catastrófico arranque de temporada.

Carrick supervisó los entrenamientos del Manchester United la mañana del martes, dentro de los preparativos del equipo para poner fin a una racha de 8 partidos consecutivos sin lograr ninguna victoria en todas las competiciones, cuando visite al Chelsea en el estadio de Stamford Bridge el sábado.

La abultada derrota ante el Bournemouth por 3-0, el pasado domingo en Old Trafford, despertó las dudas sobre el futuro de Carrick, con el Manchester United en el decimoséptimo puesto, a tan solo un lugar de la zona de descenso.

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La información apunta a que la directiva del Manchester United estudió la posibilidad de destituir a Carrick y recurrir a un nuevo entrenador, barajando como opciones a Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, y a Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania.

Sin embargo, algunas fuentes confirmaron a la cadena británica que el exentrenador del Middlesbrough estará al frente del Manchester United ante el Chelsea, y además tendrá la oportunidad de mejorar los resultados del equipo y recuperar su nivel.







