El Real Madrid se apoya en una destacada costumbre en los partidos de la Liga española que se disputan en viernes, pero al mismo tiempo sufre un retroceso en sus resultados como visitante.

El conjunto merengue visita al Real Betis esta noche de viernes, en el marco de la cuarta jornada de LaLiga.

Según las estadísticas de la cadena Opta, el Real Madrid vive su racha más larga de partidos marcando en enfrentamientos disputados en viernes en la Liga española, con 10 partidos consecutivos (7 victorias y 3 empates), que comenzó con la victoria por 3-0 sobre el Deportivo de La Coruña en 2002.

Sin embargo, el Real Madrid perdió 3 de sus últimos 8 partidos como visitante en la Liga española (4 victorias y un empate), una cifra de derrotas mayor que el total de sus caídas en los 17 partidos previos como visitante en la competición (12 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

Por su parte, el Real Betis no ha perdido en ninguno de sus últimos 18 partidos disputados en viernes en LaLiga (11 victorias y 7 empates), su racha más larga sin derrota en la competición en un día concreto de la semana.

El Real Betis tampoco ha perdido en ninguno de sus últimos 12 partidos en su estadio en la Liga española (7 victorias y 5 empates), después de haber logrado la victoria en sus cuatro últimos encuentros.

El equipo nunca había conseguido 5 o más victorias consecutivas en su feudo en LaLiga desde octubre de 2022, cuando alcanzó las 6 victorias seguidas.

Una dupla de oro

Por otro lado, la dupla del Real Madrid formada por Jude Bellingham (dos goles y dos asistencias) y Kylian Mbappé (4 goles) se ha convertido en la primera pareja de jugadores del equipo en la que cada uno participa en 4 goles durante los primeros 3 partidos de una temporada en la Liga española desde la campaña 2018-2019, cuando Gareth Bale y Karim Benzema lograron esa misma cifra, con 4 contribuciones cada uno.

En cuanto a Cucho Hernández, delantero del Real Betis, marcó en dos de sus últimos 4 partidos como titular ante el Real Madrid en la Liga española, ya que anotó con la camiseta del Huesca en marzo de 2019 y luego con la de su equipo actual el pasado enero.

Por su parte, Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, empató en 11 de los 27 partidos que ha disputado ante el Real Madrid en la Liga española (4 victorias, 11 empates y 12 derrotas), el mayor número de empates que el técnico chileno ha logrado ante un mismo rival en la competición, igualado con su registro ante el Sevilla (11 empates).