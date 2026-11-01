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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Antes del duelo ante el Atlético: una grata sorpresa se acerca a Flick y reordena las cartas del Barcelona

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
H. Flick
A. Christensen
A. Garcia
J. Kounde
España
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Francia

¿Qué pasa?

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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aguarda la recuperación de 3 de sus defensas lesionados antes del esperado duelo frente al Atlético de Madrid, en la jornada 12 de LaLiga, después de que Andreas Christensen, Eric García y Jules Koundé se acercaran a su regreso a los terrenos de juego.

El partido adquiere gran importancia en la lucha por el liderato, ya que el Barcelona aventaja por dos puntos al Atlético de Madrid y por tres al Real Madrid, lo que convierte el resultado del esperado enfrentamiento en el estadio Metropolitano en un factor influyente en las cuentas por la cima de la clasificación.

Según «Radio Catalunya», los tres defensas han completado etapas avanzadas de sus programas de recuperación y se han convertido en candidatos a volver a la convocatoria del equipo, un impulso importante para Flick, que ha sufrido la falta de opciones defensivas durante las últimas semanas debido a la sucesión de lesiones.

Christensen fue el primero de los lesionados, tras sufrir una rotura en el músculo recto anterior, dentro de los músculos del cuádriceps, durante el duelo ante el Sevilla en el estadio Sánchez-Pizjuán. Y tras un mes y medio de la lesión, el defensa danés participó en los entrenamientos grupales este domingo, dando un nuevo paso hacia la recuperación.

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En cuanto a Eric García y Jules Koundé, se lesionaron durante la victoria frente al Real Betis, ya que el primero sufrió una lesión muscular en el músculo recto anterior del muslo derecho, mientras que el defensa francés padeció un esguince de tobillo.

Flick espera que el trío complete su recuperación antes del duelo ante el Atlético de Madrid, sobre todo porque su regreso le dará soluciones adicionales en la línea defensiva durante uno de los partidos más difíciles de la temporada.

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