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El Al Hilal ha recuperado al jugador que se lesionó con la selección saudí, antes de su esperado partido contra el Al Ettifaq en la Liga Roshn.

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El Al Hilal visitará al Al Ettifaq el próximo sábado en el estadio de este último, en Dammam, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

A 72 horas del partido, el Al Hilal publicó en su cuenta oficial de "X" un comunicado en el que anunció que su lateral derecho Mohammed Mahzari había participado en la primera parte del entrenamiento colectivo, antes de completar después su programa de rehabilitación.

Mahzari se lesionó durante su estancia con la selección saudí en el último parón internacional, este mismo mes de noviembre, tras disputar unos pocos minutos en el amistoso ante Corea del Sur, que terminó con victoria de Arabia Saudí por 3-2.

Esa lesión impidió al lateral derecho estar con la selección saudí en la derrota amistosa por 1-2 ante Uzbekistán en Doha, la capital catarí, ya que regresó a Riad, la capital saudí, para recibir tratamiento.

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El jugador, de 24 años, es una de las principales figuras del Al Hilal esta temporada. El italiano Simone Inzaghi, entrenador del equipo, cuenta con él como pieza fundamental, y ha disputado a sus órdenes 15 partidos en todas las competiciones, en los que ha dado dos asistencias, sin marcar ningún gol.

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De este modo, el Al Hilal completa su banda derecha, ya que el otro lateral derecho, Hamad Al-Yami, volvió a los entrenamientos colectivos a mediados de este mes de noviembre, tras recuperarse de una larga lesión que lo mantuvo de baja durante 9 meses.

Al-Yami sufrió una lesión en la rótula de la rodilla en el partido ante el Al Taawoun, el pasado 24 de febrero, en un encuentro aplazado de la décima jornada de la Liga Roshn Saudí, y se sometió a una intervención quirúrgica en Finlandia el pasado mes de marzo.

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Hamad Al-Yami volvió a participar en los entrenamientos colectivos del Al Hilal hace unos 10 días, a la espera de tener la oportunidad de regresar a los partidos en las próximas semanas.

El Al Hilal afronta el partido ante el Al Ettifaq como líder actual de la Liga Roshn Saudí, con 30 puntos, fruto de 10 victorias y una sola derrota, dos puntos por delante del Al Qadsiah y del Al Nassr.

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Por otro lado, el equipo del técnico italiano Simone Inzaghi ocupa la tercera posición de la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite, con 10 puntos, fruto de 3 victorias, un empate y una derrota, a solo 3 puntos del líder, el Al Ain emiratí.

El Al Hilal tropezó en su último partido de la Liga de Campeones de la AFC Élite: pese a adelantarse 2-0 en el marcador, el Neftchi Fergana uzbeko logró remontar hasta el empate en la segunda parte, y el encuentro terminó 2-2.

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Además, el Al Hilal superó los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas tras vencer 2-0 al Al Raed, y se prepara para enfrentarse al Al Hazm el martes 12 de enero, en los octavos de final, en el Kingdom Arena de Riad, la capital saudí.