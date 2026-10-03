El francés Kingsley Coman, extremo del Al-Nassr, regresó a jugar con el equipo tras recuperarse de la lesión, poco antes de disputar el derbi de Riad ante el Al-Diriyah.

El Al-Nassr se enfrentará al Al-Diriyah el 9 de octubre en el estadio Al-Awwal Park de Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

A menos de una semana del derbi de Riad, el Al-Nassr disputó este sábado un partido amistoso contra el Al-Anwar, que milita en la Primera División saudí, y logró ganarlo por 2-1.

La estrella senegalesa Sadio Mané marcó el primer gol del Al-Nassr, antes de que el joven jugador Saad Haqawi añadiera el segundo tanto.

Pero lo más importante fue el regreso de Coman a la competición, además del extremo saudí Abdulrahman Ghareeb, tras recuperarse de las lesiones que sufrieron recientemente, ya que el primero jugó como titular y el segundo como suplente.

Cabe recordar que el Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la tabla de la liga saudí, con 16 puntos, cosechados con 5 victorias, un empate y una derrota, a dos puntos del líder Al-Hilal y a uno del Al-Ittihad, subcampeón.