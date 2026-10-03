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Traducido por

Antes del derbi de Riad: Koeman regresa y Mané guía al Al-Nassr a una pobre victoria amistosa

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
1ª División
K. Coman
S. Mane
Arabia Saudí
Francia
Senegal

"El Mundial" se prepara para Diriyah

El francés Kingsley Coman, extremo del Al-Nassr, regresó a jugar con el equipo tras recuperarse de la lesión, poco antes de disputar el derbi de Riad ante el Al-Diriyah.

El Al-Nassr se enfrentará al Al-Diriyah el 9 de octubre en el estadio Al-Awwal Park de Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

A menos de una semana del derbi de Riad, el Al-Nassr disputó este sábado un partido amistoso contra el Al-Anwar, que milita en la Primera División saudí, y logró ganarlo por 2-1.

La estrella senegalesa Sadio Mané marcó el primer gol del Al-Nassr, antes de que el joven jugador Saad Haqawi añadiera el segundo tanto.

Pero lo más importante fue el regreso de Coman a la competición, además del extremo saudí Abdulrahman Ghareeb, tras recuperarse de las lesiones que sufrieron recientemente, ya que el primero jugó como titular y el segundo como suplente.

Cabe recordar que el Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la tabla de la liga saudí, con 16 puntos, cosechados con 5 victorias, un empate y una derrota, a dos puntos del líder Al-Hilal y a uno del Al-Ittihad, subcampeón.

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