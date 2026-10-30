El Milan anunció la renovación del contrato de su estrella estadounidense Christian Pulisic por cinco años, con lo que continuará en el equipo italiano hasta 2031, en un movimiento que confirma el apego del club a los servicios de uno de sus elementos ofensivos más destacados.

El Milan reveló la renovación del contrato a través de sus cuentas en las redes sociales, con la frase: «La misión del Capitán América con la camiseta rossonera continúa».

Pulisic había entrado en el último año de su contrato anterior, tras incorporarse al Milan en 2023 procedente del Chelsea.

El diario «The Athletic» informó el 28 de octubre de que las negociaciones entre ambas partes habían alcanzado una fase avanzada respecto al acuerdo de un nuevo contrato.

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En virtud del nuevo contrato, el jugador percibirá un salario base garantizado de 6,5 millones de euros, cifra que podría elevarse hasta los 10 millones de euros (11,14 millones de dólares) en caso de cumplirse las primas e incentivos acordados.

Las negociaciones no habían comenzado hasta el 23 de septiembre, pese a que la directiva del club italiano dejó claro durante el mercado de fichajes de verano que el delantero no estaba en venta, ello tras el interés del New York City FC en ficharlo.

El Milan anunció el viernes la prolongación del contrato del jugador, subrayando que el nuevo acuerdo «refleja un compromiso compartido por construir sobre los progresos logrados juntos durante los últimos años, con la ambición de seguir evolucionando, conseguir nuevos logros y escribir más capítulos inolvidables en la historia del club».

En el plano deportivo, Pulisic marcó dos goles y dio una asistencia en los nueve partidos que ha disputado en las distintas competiciones esta temporada, tras recuperarse de una fractura por estrés leve en la pierna que sufrió durante el partido de octavos de final del Mundial.

El jugador participó en cuatro partidos durante el torneo que acogió Estados Unidos junto a otros dos países, antes de que la selección estadounidense se despidiera de la competición a manos de Bélgica, previo a alcanzar los cuartos de final.

Desde su llegada al Milan procedente del Chelsea en 2023, Pulisic ha disputado 143 partidos con la camiseta del equipo italiano, en los que ha marcado 44 goles y ha dado 28 asistencias. La temporada pasada anotó 10 goles en 34 partidos, pese a padecer varias lesiones musculares.