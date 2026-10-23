Antes del Clásico: Flick se arma con una superioridad histórica sobre Mourinho

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se prepara para afrontar un nuevo duelo ante José Mourinho, después de que el entrenador alemán ya se impusiera a su homólogo portugués en el único encuentro que los enfrentó, con una gran diferencia entre ambos en el número de títulos de liga durante la última década, algo que ofrece a la afición del Barça indicios positivos de cara al esperado Clásico.

Flick no había logrado su primera victoria sobre Luis Enrique el pasado martes, tras perder dos veces ante él y empatar en una ocasión.

Según el diario español «Mundo Deportivo», el próximo Clásico representa una oportunidad para el entrenador alemán y sus jugadores de vengar la derrota en París, además de la posibilidad de ampliar la diferencia con el eterno rival a 9 puntos en LaLiga.

El técnico del Barcelona se medirá con José Mourinho por segunda vez en su trayectoria como entrenador. Flick logró resolver a su favor el único enfrentamiento previo entre ambos, que se remonta al 11 de diciembre de 2019, cuando dirigía al Bayern Múnich, tras haber asumido el cargo pocas semanas antes como sucesor de Niko Kovac, mientras que Mourinho se había hecho cargo recientemente del Tottenham después de la destitución de Mauricio Pochettino.

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El conjunto alemán se impuso por 3-1 en aquel partido, después de que Kingsley Coman adelantara al Bayern Múnich en el minuto 14, antes de que Ryan Sessegnon lograra el empate 6 minutos después.

Y antes del final de la primera parte, Thomas Müller devolvió la ventaja a los locales, antes de que el brasileño Philippe Coutinho, exjugador del Barcelona, sentenciara el resultado con un cuarto gol en la segunda mitad.

Esta victoria permitió al Bayern Múnich firmar el pleno en la fase de grupos, antes de proclamarse posteriormente campeón de la Liga de Campeones de Europa en Lisboa.

Un registro arrollador en el Clásico

En el mismo contexto, Flick cuenta con un registro casi perfecto en los partidos del Clásico, tras lograr 6 victorias en 7 enfrentamientos, que incluyen partidos de LaLiga, la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja, además de dos finales de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Y más allá del anterior enfrentamiento entre los entrenadores y del notable registro de Flick ante el Real Madrid, destaca otra estadística que refuerza el optimismo de la afición del Barcelona, relacionada con los títulos de liga que ha conquistado cada entrenador durante la última década.

Flick posee 4 títulos de liga, con dos en la Bundesliga con el Bayern Múnich durante las temporadas 2019-2020 y 2020-2021, y dos en LaLiga durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, mientras que José Mourinho no ha conseguido ningún título de liga durante el mismo periodo.

El último título de liga que conquistó el entrenador portugués se remonta a la temporada 2014-2015, cuando dirigió al Chelsea hasta el título de la Premier League.



