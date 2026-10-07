Antes del clásico: el Al-Ahly gana y el Zamalek pierde en la Copa de la Liga

El Al Ahly logró una goleada, mientras que el Zamalek cayó derrotado, en la primera jornada de la Copa de la Capital de Egipto "Copa de la Liga", a pocos días del partido estelar.

El estadio Internacional de El Cairo acogerá el duelo entre el Zamalek y el Al Ahly el próximo domingo, en el marco de la sexta jornada de la primera fase de la Liga Premier de Egipto para la temporada 2026-2027.

En el primer partido, el Al Ahly logró una amplia victoria sobre el Petrol Asyut por cinco goles a cero, en el encuentro que los reunió en el estadio Al Salam este miércoles.

Los goles del Al Ahly llegaron a través de Mohamed Magdy Afsha en el minuto 2, Sofiane Bendebka en el minuto 33, Hussein El Shahat con dos goles en los minutos 58 y 60, y Omar Sayed Moawad en el minuto 79.

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Con este resultado, el Al Ahly sumó sus tres primeros puntos en lo más alto del Grupo Tercero, mientras que el Petrol Asyut se quedó sin puntos.

El Al Ahly disputó el partido con una alineación compuesta por suplentes junto a algunos jugadores titulares: jugó el portero Hamza Alaa, y por delante de él Tawfik Mohamed, Yassin Marei, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Ali Mahmoud, Ahmed Reda, Afsha, Hussein El Shahat, Taher Mohamed Taher y Sofiane Bendebka.

En el segundo encuentro, el Zamalek sufrió una dura derrota a manos del Zed, por 3-0, en el estadio Al Mokawloon Al Arab.

Ibrahim Salah, entrenador general del Zamalek, se encargó de dirigir al conjunto blanco, que jugó con una alineación formada por jugadores jóvenes, además de Seif Farouk Gaafar, quien llevaba mucho tiempo apartado de los entrenamientos.

Participó en la portería el jugador Mahmoud El Shennawy, y por delante de él Ezzat Mohamed, Ahmed Hossam, Khaled El Sayed, Mohamed Farag, El Sayed Osama, Ziad Medhat, Ahmed Safwat, Hossam Ashour El Taki, Seif Gaafar y Adham Hasib.

Los tres goles del Zed los marcaron Marwan Hagag en el minuto 40 y Ahmed Atef, con un doblete, en los minutos 54 y 55, de modo que el equipo sumó 3 puntos que lo colocaron en lo más alto del Grupo Primero, mientras que el Zamalek quedó en el fondo de la tabla sin puntos.