El Al-Hilal está cerca de recuperar a uno de sus jugadores, tras una larga ausencia que se ha prolongado durante 8 meses completos, antes de disputar el esperado clásico contra su eterno rival, el Al-Ittihad.

El Al-Ittihad visitará al Al-Hilal el próximo 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido estelar de la octava jornada de la Roshn League.

Una semana antes del encuentro, el diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Al-Hilal está ya cerca de recuperar a su lateral derecho Hamad Al-Yami, después de que se haya acercado a reincorporarse a los entrenamientos colectivos.

Al-Yami sufrió una lesión en la rótula de la rodilla durante el enfrentamiento ante el Al-Taawoun, el pasado 24 de febrero, en un partido aplazado de la décima jornada de la Roshn League saudí, por lo que se sometió a una operación quirúrgica en Finlandia el pasado mes de marzo.

Al-Yami siguió un programa de rehabilitación durante el periodo pasado, que está a punto de finalizar, para incorporarse a los entrenamientos colectivos y, posteriormente, a los partidos oficiales durante el próximo periodo.

El regreso de Al-Yami será importante, especialmente porque el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, cuenta únicamente con Mohammed Al-Mahzari en la posición de lateral derecho, y lo sustituye con el lateral izquierdo Mutaib Al-Harbi.

Al-Yami fue uno de los elementos más destacados en los que se apoyó Inzaghi la temporada pasada, ya que disputó con él, antes de su lesión, 27 partidos, en los que logró dar dos asistencias de gol.

El Al-Hilal afronta el clásico ante el Al-Ittihad en busca de una nueva victoria que le permita mantenerse en la cima, pues lidera la tabla de clasificación con 18 puntos, con una diferencia de un solo punto sobre "El Decano", que ocupa el segundo puesto.