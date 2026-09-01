El club saudí Al-Ahli logró cerrar un nuevo fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano, pocos minutos antes de disputar el partido del clásico contra su eterno rival Al-Hilal, arrebatándoselo de las garras del otro eterno rival: Al-Nassr.

Al-Hilal recibe a su homólogo Al-Ahli este martes, en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

Minutos antes del inicio del encuentro, el periodista saudí Khaled Al-Rashid confirmó que Al-Ahli ya había resuelto la cuestión del fichaje del lateral derecho saudí Saeed Baatiah, procedente del club Al-Fateh, durante el actual mercado veraniego.

Al-Rashid aclaró que Al-Ahli solo espera la aprobación del jugador para cerrar el fichaje de forma oficial, después de haber llegado a un acuerdo con Al-Fateh sobre la contraprestación económica requerida.

El nombre de Baatiah se ha vinculado con Al-Nassr en más de una ocasión durante el presente verano, especialmente cuando el guardameta Nawaf Al-Aqidi estuvo cerca de fichar por Al-Fateh el mes pasado, antes de que la operación se detuviera de forma inesperada.

Según Khaled Al-Rashid, Al-Nassr fracasó en cerrar el fichaje de Saeed Baatiah debido a su incapacidad para reunir la totalidad del importe del traspaso, en medio de las restricciones financieras que se le imponen.

Cabe recordar que el jugador de 24 años fue un elemento titular en las filas de Al-Fateh durante la temporada pasada, y disputó con el club 34 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar un gol y dar una asistencia.