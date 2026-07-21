Antes del anuncio oficial... el fichaje del Barcelona atrapado en el hotel de concentración

El FC Barcelona está cerca de anunciar oficialmente su segundo fichaje del verano, ya que el alemán Karim Adeyemi, extremo derecho de 24 años, espera cerrar su incorporación al equipo para convertirse en el segundo refuerzo del técnico Hansi Flick para la temporada 2026-2027 tras Anthony Gordon.

Adeyemi ya había alcanzado un acuerdo con el club catalán la semana pasada, si bien su incorporación aún no ha adquirido carácter oficial, y no parece probable que la operación se anuncie hoy martes, coincidiendo con la llegada del presidente del club, Joan Laporta, tras haber seguido la final del Mundial desde el estadio. El jugador se encuentra a la espera en uno de los hoteles de Barcelona pendiente de los preparativos de su presentación oficial, prevista para las próximas horas.

Según el diario español "Marca", Adeyemi llegó a Barcelona el pasado miércoles, mientras que pasó el reconocimiento médico el jueves.

El delantero alemán jugará en las filas del Barcelona las próximas cinco temporadas, y el club catalán abonará al Borussia Dortmund la cantidad de 22 millones de euros, más otros 7 millones de euros en concepto de variables.

Aunque la operación está totalmente cerrada, la confirmación oficial todavía no se ha producido.

Las fuentes precisaron que todos los indicios apuntaban a la posibilidad de un anuncio hoy, si bien la directiva del club catalán considera difícil que se produzca al no tener la certeza de disponer del tiempo suficiente para organizar la agenda del acto, especialmente con la llegada hoy de Joan Laporta a Barcelona tras haber seguido la final del Mundial.

Las oficinas administrativas del Barcelona aseguran que el anuncio oficial se producirá a lo largo de esta semana, sin ninguna duda al respecto.

En cuanto a los preparativos de su presentación, Karim Adeyemi espera las noticias en compañía de sus allegados en el hotel habitual donde se aloja el Barcelona, muy próximo al estadio "Spotify Camp Nou".

El extremo derecho, que competirá con Lamine Yamal por un puesto en el once titular de su técnico Hansi Flick, no puede incorporarse a los entrenamientos colectivos con el Barcelona ni realizar entrenamientos individuales en las instalaciones deportivas del club, dado que aún no ha firmado los contratos ni ha sido inscrito en la Seguridad Social.