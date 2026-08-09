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Antes de vivir su experiencia en la Premier League: Núñez le revela a Araújo el secreto de la afición del Liverpool

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El fichaje será a préstamo

Darwin Núñez, estrella del Al-Hilal saudí, envió un mensaje a su compatriota Ronald Araújo, jugador del Barcelona que se marchará al Liverpool durante el actual mercado de fichajes estival.

Araújo se unirá al Liverpool tras alcanzar un acuerdo con el Barcelona para cerrar la operación en calidad de cesión durante la temporada 2026-2027. El Liverpool se hará cargo de la totalidad de su salario, con una opción de compra por 55 millones de euros.

 El jugador uruguayo, de 27 años, llega para reforzar una línea defensiva que perdió a Ibrahima Konaté este verano, y para ofrecer apoyo a Virgil van Dijk, Giovanni Leoni y Jeremie Frimpong.

Núñez le dedicó un mensaje al defensa a través de las redes sociales, en el que escribió: "Te deseo toda la suerte del mundo en este gran club, amigo mío".

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 Después hizo referencia al ambiente especial que le espera en el estadio de Anfield: "Estoy muy contento de que sientas el cariño y el apoyo de la afición del Liverpool. Son especiales y harán que lo sientas; ahora tú también eres uno de los aficionados del Liverpool".

 Núñez concluyó su mensaje asegurándole a su compatriota que seguirá apoyándolo desde la distancia.

Cabe recordar que Núñez fue jugador del Liverpool antes de fichar por el Al-Hilal saudí en el verano de 2025.

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