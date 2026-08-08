El alemán Matthias Jaissle, exdirector técnico del Al-Ahli, colocó a su compatriota Jens Wissing, entrenador del clásico rival Al-Ittihad, en el trono de la Roshn Saudi League, antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada.

El Al-Ahli anunció el pasado miércoles la salida oficial de Jaissle de su banquillo, tras el pago del valor de la cláusula de rescisión de su contrato, para dirigir al club inglés Newcastle United, en sustitución de su anterior entrenador Eddie Howe.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la salida de Jaissle convirtió a Jens Wissing en el entrenador más joven de la Roshn Saudi League, antes del inicio de la nueva temporada.

El diario explicó que ambos entrenadores tienen 38 años, aunque Wissing es mayor que Jaissle por 3 meses, lo que le convertía en el segundo entrenador más joven de la Roshn League, antes de que el anterior entrenador del Al-Ahli se marchara y le dejara el primer puesto.

Y no solo eso, ya que Jens Wissing se ha convertido en el único entrenador de la Roshn Saudi League que no ha alcanzado la barrera de los 40 años antes del inicio de la nueva temporada, seguido por el inglés Des Buckingham, entrenador del Al-Khaleej, con 41 años.

Por el contrario, el australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, ocupa el segundo puesto en la lista de los entrenadores de mayor edad de la Roshn League, con 60 años, a dos de distancia del croata Damir Buric, entrenador del Abha, que encabeza la lista.

Cabe recordar que la Roshn Saudi League comenzará el próximo jueves con el partido entre el Abha y el Al-Hazm, antes de que el Al-Ahli se enfrente al Al-Fateh, y el Al-Shabab al Al-Qadisiyah el mismo día.