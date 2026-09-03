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Antes de su llegada: el Al-Ittihad prepara a Richard Ríos para el clásico ante el Al-Nassr

Fichajes
Richard Ríos
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Colombia
Arabia Saudí

¿Participará?

El Al-Ittihad ha comenzado a preparar a su nuevo jugador colombiano Richard Ríos para participar en el esperado clásico ante su rival tradicional, el Al-Nassr, incluso antes de su llegada a Arabia Saudí.

El Al-Ittihad anunció, en las primeras horas de la mañana de este jueves, la incorporación de Richard Ríos procedente del Benfica en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada, sin cláusula de compra según revelaron informes periodísticos.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Al-Ittihad trabajará en preparar a Ríos para participar en el clásico, pese a que su fichaje se anunció apenas 72 horas antes del partido.

El Al-Ittihad recibirá a su rival, el Al-Nassr, pasado mañana sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.

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1ª División
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ALN

El diario aclaró que el jugador de 26 años llegará al Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz de Yeda la noche de este jueves, preparándose para incorporarse a los entrenamientos del equipo.

Nada más llegar, Ríos se dirigirá a la sede del Al-Ittihad para someterse a pruebas físicas, este jueves y mañana viernes, con el fin de comprobar su capacidad para participar en el partido ante el Al-Nassr.

Ríos se ha convertido en el cuarto centrocampista que incorpora "El Decano" en el presente mercado de fichajes estival, después de los saudíes Rakan Kaabi, procedente del Al-Feiha, y Mukhtar Ali, procedente del Al-Ettifaq, así como el senegalés Dion Lopy, del Almería español.

La estrella colombiana solo disputó una temporada con el Benfica, al que se incorporó desde el Palmeiras el pasado verano, y con el que participó en 51 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar 8 goles y repartir 6 asistencias.

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