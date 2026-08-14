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Hussein Hamdy

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Antes de que expire el plazo del Chelsea: reunión decisiva entre el Manchester City y Enzo Fernández

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Los responsables del Manchester City mantuvieron una reunión decisiva con los agentes de Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, durante las últimas horas.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, dijo en su canal de "YouTube": "Hoy es el día de Enzo Fernández. Y solo como recordatorio, el Chelsea fue muy claro. El mensaje que ha llegado directamente al Manchester City durante las últimas 48 horas ha sido claro".

Y añadió: "El Chelsea considera que la historia de Enzo Fernández se resolverá hoy en el mercado de fichajes. O el Manchester City pone hoy sobre la mesa 120 millones de libras esterlinas netos, o Enzo Fernández se quedará en el Chelsea".

Y prosiguió: "Esa es la postura del club. Por desgracia, yo no soy el propietario del Chelsea ni su director para deciros qué harán después, pero por el momento la postura del club es pública, clara y firme, y no parece que estén jugando este juego solo para conseguir dinero por el jugador, porque de lo contrario podrían haber seguido negociando también mañana".

Y continuó: "El Chelsea parece muy serio respecto a que el plazo finaliza el viernes a las cinco de la tarde, hora del Reino Unido".

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Y agregó: "En este momento hay contactos entre el Manchester City y personas cercanas a Enzo Fernández, que se están produciendo a lo largo del día. Y durante las últimas 24 horas, el City y los agentes del jugador han mantenido también conversaciones directas".

Y detalló: "Diría que han sido conversaciones muy directas, porque las negociaciones ya se han producido, así como las discusiones; por lo tanto, es seguro que hay un movimiento por parte del City en torno a Enzo Fernández".

Y concluyó: "Esa es la postura del Chelsea. Seguiremos la situación de la operación, pero está claro que será un día grande y ajetreado. El Manchester City sigue hablando con los representantes del jugador, por lo que la operación sigue en pie. Tenemos que saber si el Manchester City decidirá pagar la cantidad requerida o no".

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