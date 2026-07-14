Antes de que abra el mercado de fichajes de verano, Al-Ahli de Arabia Saudí cerró su cuarto fichaje

El club saudí Al-Ahli ha cerrado su cuarto fichaje para el próximo mercado de verano, aún no iniciado.

El mercado de fichajes de la Liga Saudí abrirá el 22 de julio y cerrará el 12 de octubre.

Aun así, el Al-Ahli ha seguido fichando y está a punto de cerrar su cuarto refuerzo: el centrocampista Naif Masoud, del Al-Fateh.

Según el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, Masoud viajará en las próximas horas a Portugal para someterse a reconocimientos médicos y firmar su contrato antes de unirse a la pretemporada en el extranjero.

Será el cuarto fichaje tras los del extremo saudí Mishaal Al-Mutairi (Abha), el defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø) y el centrocampista armenio Edward Spirtseyan (Krasnodar).

El club busca cerrar todas sus incorporaciones cuanto antes para que los nuevos jugadores se adapten a las órdenes del técnico alemán Matthias Jaissle durante la pretemporada.

Masoud comenzó su carrera en el Al-Qadisiyah, subió al primer equipo en 2020, jugó cedido en el Al-Khaleej en enero de 2024 y llegó al Al-Fateh ese mismo verano.

La pasada temporada, el mediocampista de 25 años jugó 27 partidos con Al-Fateh en la Liga Roshen y la Copa del Rey, con un gol y sin asistencias.