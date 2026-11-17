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Jules Koundé, lateral del Barcelona, lanzó un mensaje enigmático a pocos días del duelo ante el Villarreal, previsto para el próximo domingo en el Camp Nou.

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Según el diario «Mundo Deportivo», si hay un futbolista que destaca por su singular habilidad en el uso de las redes sociales, ese es Jules Koundé (28 años).

El defensa del Barcelona, que exhibe su gusto por la moda y la música en su cuenta personal, publicó en la plataforma X un mensaje enigmático que coincide con la letra de una canción.

Koundé no publicaba nada en esta red social desde mediados del pasado mes de junio.

Koundé escribió: «Tengo tanta suerte que no siento nervios; el ayer ya pasó y hoy es una película nueva». La canción es «Broken Hearts», del rapero británico Skita.

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Koundé se lesionó durante el partido del Barcelona ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja.

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Según el parte del club, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, y el defensa francés quedó descartado para el siguiente partido, ante el París Saint-Germain.

Koundé, cerca de volver

El francés Jules Koundé, defensa del Barcelona, está cerca de recuperarse definitivamente de la lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante más de un mes, cuando en un principio se esperaba que estuviera de baja solo una semana, y podría recibir el alta médica este fin de semana, coincidiendo con el duelo ante el Villarreal en el Camp Nou.

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Según el diario español «As», la recuperación de Koundé sufrió un retraso inesperado, a pesar de que la lesión no pasaba de un esguince de primer grado en el tobillo izquierdo, sufrido en el partido contra el Real Betis el pasado 17 de octubre, lo que ha prolongado su ausencia durante casi cinco semanas.

Los responsables del Barcelona trataron de averiguar las causas del considerable retraso en la vuelta del jugador, sobre todo porque este tipo de lesión suele requerir entre 7 y 10 días de recuperación, pero el motivo principal fue el intento de acelerar su regreso antes del Clásico, que se disputó solo seis días después de que se lesionara.

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Hans Flick no tenía entonces alternativas en el lateral derecho, con la baja de Eric García también confirmada, por lo que necesitaba imperiosamente al defensa francés para el duelo ante el Real Madrid.

De hecho, Koundé intentó volver antes de tiempo e incluso llegó a forzar para estar en el partido, pero finalmente tuvo que dar marcha atrás porque seguía sintiendo dolor. Además, los servicios médicos descartaron recurrir a infiltraciones como solución rápida para acelerar su recuperación, sobre todo porque el propio jugador no estaba del todo convencido de esa opción.

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Este contratiempo ralentizó las siguientes fases de la recuperación, ya que persistieron las señales negativas y el dolor no desapareció como se esperaba, por lo que los servicios médicos decidieron aplazar su regreso hasta asegurarse de que estuviera completamente recuperado y sin ningún problema.

El estado del jugador no mejoró como se esperaba hasta el inicio de esta semana, cuando pudo entrenarse sin sentir dolor en el tobillo. Además, los indicios de su recuperación son muy positivos, por lo que ahora el foco está puesto en que reciba el alta médica el próximo domingo, antes del duelo ante el Villarreal.