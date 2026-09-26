El Real Madrid respiró aliviado tras conocerse la naturaleza de la lesión de Kylian Mbappé en su rodilla izquierda, ya que las pruebas a las que se sometió el jugador, en Valdebebas, revelaron una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla, con una baja estimada de cerca de 15 días.

Mbappé se lesionó durante su participación con la selección de Francia ante Turquía, el pasado viernes, en la Liga de Naciones de la UEFA, antes de regresar a Madrid para someterse a las pruebas, que confirmaron la ausencia de una lesión grave, e iniciar así su recuperación en la capital española.

En función del periodo de baja previsto, el Real Madrid espera recuperar los servicios de Mbappé con la vuelta de la competición en LaLiga, cuando reciba al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu el 10 de octubre.

Mbappé se suma a la lista de lesionados, que incluye a Militão, Rodrygo, Mendy, Fede Valverde y Konaté.

Konaté, por su parte, sufre una lesión similar a la de Mbappé, con un periodo de recuperación parecido, lo que hace previsible su regreso junto al de Valverde con la reanudación de la competición, antes de la fecha señalada para el Clásico ante el Barcelona el 25 de octubre.

Pese al alivio del Real Madrid en cuanto al estado de Mbappé, el parón internacional preocupa al club, después de que un buen número de sus jugadores disputaran partidos consecutivos en un breve espacio de tiempo.

La carga aumenta para algunos jugadores debido a la duración de los viajes, entre ellos Vinicius y Endrick, que están con Brasil en Australia e India, e Ibrahim Díaz, que viajará con Marruecos a Sudáfrica para enfrentarse a Lesoto.

El Real Madrid sufrió 54 lesiones a lo largo de la pasada temporada, mientras que Militão, Rodrygo y Mendy siguen fuera de los terrenos de juego.

Por ese motivo, José Mourinho situó el asunto de las lesiones entre los principales expedientes que busca solucionar, y recurrió a Sandro Carriço, procedente del Benfica, para dirigir el departamento de ciencias del deporte, especializado en la prevención de lesiones y la gestión de las cargas físicas de los jugadores.

Parecía que las medidas adoptadas empezaban a dar sus frutos durante los primeros meses de la temporada, ya que la lista de lesionados se limitaba a un número reducido de jugadores, antes de que los temores volvieran a aumentar durante el actual parón, sumando el problema de las lesiones a los retos deportivos que Mourinho debe afrontar.