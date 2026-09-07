Antes de los duelos ante España e Inglaterra: el seleccionador de Croacia zanja el futuro de Modric con una decisión oficial

Slaven Bilic, el nuevo director técnico de la selección de Croacia, anunció su primera convocatoria de cara al próximo parón internacional.

En los últimos tiempos surgieron numerosos interrogantes sobre el futuro de Luka Modric, estrella del Milan, en vista de su avanzada edad al haber alcanzado los 41 años.

Sin embargo, Bilic decidió incluir a Luka Modric en su primera lista como entrenador de la selección de Croacia.

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El veterano capitán de la selección croata seguirá representando a su país durante el parón internacional de los meses de septiembre y octubre, la primera vez que un parón internacional se prolonga durante tres semanas consecutivas.

Croacia iniciará su andadura en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA con un enfrentamiento ante la República Checa el 26 de septiembre, seguido de un partido frente a España el 29 de septiembre.

En octubre se medirá a Inglaterra el día 3 del mes, y después de nuevo a España el 6 de octubre.







