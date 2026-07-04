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Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Antes de los cuartos de final, ¿cuántos jugadores de la Liga Saudí quedan en el Mundial?

1ª División
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
Arabia Saudí
Canadá
Marruecos
EE. UU.

Hoy empiezan los octavos de final con el partido Marruecos-Canadá.

Arabia Saudí sigue presente en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México gracias a las estrellas de la Liga Roshen, pese a la pronta eliminación de su selección.

El equipo nacional quedó eliminado en la fase de grupos tras terminar último del Grupo H con dos puntos, producto de empates ante Uruguay y Cabo Verde, y una goleada 4-0 contra España.

Tras los 32 partidos de grupos, hoy sábado arrancan los octavos con el duelo Marruecos-Canadá en el NRG Stadium de Houston.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», en los octavos de final participarán 12 estrellas de la Liga Roshen, que representan a siete selecciones.

Portugal lidera con cuatro futbolistas: Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo y Rúben Neves, seguido de Marruecos con Yassine Bounou y Marwan Saadane, y Brasil con Fabinho y Roger Ibáñez.

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Además, hay un representante de Egipto (Nabil Emad «Dunga»), Inglaterra (Ivan Toney), México (Julián Quionés) y Francia (Theo Hernández).

Al inicio del Mundial 2026 había 50 jugadores de la Liga Roshen en 19 selecciones, pero la mitad pertenecían a Arabia Saudí, ya eliminada.

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