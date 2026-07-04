Arabia Saudí sigue presente en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México gracias a las estrellas de la Liga Roshen, pese a la pronta eliminación de su selección.

El equipo nacional quedó eliminado en la fase de grupos tras terminar último del Grupo H con dos puntos, producto de empates ante Uruguay y Cabo Verde, y una goleada 4-0 contra España.

Tras los 32 partidos de grupos, hoy sábado arrancan los octavos con el duelo Marruecos-Canadá en el NRG Stadium de Houston.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», en los octavos de final participarán 12 estrellas de la Liga Roshen, que representan a siete selecciones.

Portugal lidera con cuatro futbolistas: Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo y Rúben Neves, seguido de Marruecos con Yassine Bounou y Marwan Saadane, y Brasil con Fabinho y Roger Ibáñez.

Además, hay un representante de Egipto (Nabil Emad «Dunga»), Inglaterra (Ivan Toney), México (Julián Quionés) y Francia (Theo Hernández).

Al inicio del Mundial 2026 había 50 jugadores de la Liga Roshen en 19 selecciones, pero la mitad pertenecían a Arabia Saudí, ya eliminada.