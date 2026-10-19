La revista «France Football» anunció la elección de la exleyenda del Arsenal, el francés Thierry Henry, para presentar la gala de la septuagésima edición del Balón de Oro, prevista en la capital británica, Londres, el próximo lunes, junto a la periodista deportiva Kate Scott.

Henry debuta por primera vez como presentador de la gala mundial, en sustitución del neerlandés Ruud Gullit, mientras que Scott mantiene su cometido por segundo año consecutivo, después de participar en la presentación de la edición de 2025, con lo que registra su cuarta aparición en este evento, tras las ediciones de 2014 y 2015.

Este paso coincide con la celebración de la gala del Balón de Oro por primera vez en Londres, ya que el teatro «London Palladium» acoge la ceremonia, que coincide con el 70.º aniversario del nacimiento del premio, en una edición que se espera reúna a las principales estrellas del fútbol para homenajear sus logros.

Henry y Scott comparten una colaboración profesional recurrente, pues ambos presentan el programa «Golazo» en la cadena «CBS Sports», especializado en la cobertura de la Liga de Campeones de Europa, junto a Jamie Carragher y Micah Richards.

Henry expresó su satisfacción por haber sido elegido para presentar la gala, subrayando su gran vínculo con la capital británica y su cultura futbolística, y dijo: «Londres es mi hogar, y tengo un estrecho vínculo con esta ciudad, su cultura futbolística y su afición entusiasta. Presentar la gala aquí junto a mi compañera y amiga Kate es la opción ideal, y espero que sea una velada excepcional para homenajear a los mayores talentos del mundo del fútbol».

Por su parte, Kate Scott manifestó su orgullo por volver a presentar la gala, al considerar que el Balón de Oro representa una ocasión excepcional para homenajear a los jugadores que dejan huella en el juego e inspiran a las nuevas generaciones.

La periodista británica dijo: «Es un placer para mí ver cómo el mundo del fútbol se reúne para homenajear a estos jugadores que inspiran a generaciones enteras, y me honra presentar este evento legendario una vez más».