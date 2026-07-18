Antes de la final del Mundial... ¿Cómo dejó en evidencia Messi al seleccionador de España hace 22 años?

En el fútbol, algunos duelos se gestan años antes del pitido inicial y se recuerdan temporada tras temporada, pese a que cambien los protagonistas. En 2004 se cruzaron Lionel Messi y Luis de la Fuente: uno era un joven talento en ascenso y el otro dirigía al juvenil del Sevilla. Veintidós años después se reencuentran en el mayor escenario: la final del Mundial 2026.

Ocurrió el 15 de mayo de 2004, cuando De la Fuente dirigía al juvenil del Sevilla ante el Barcelona en la vuelta de octavos de la Copa del Rey Juvenil, en el «Miniestadi». Por aquel entonces, todos hablaban de un chico de 16 años llamado Lionel Messi, que ya brillaba como uno de los mayores talentos de «La Masía».

El partido terminó 4-0 gracias a los cuatro goles de Messi, que dejó a De la Fuente sin respuestas y mostró al mundo el talento del rosarino.

Más de dos décadas después se reencuentran en la final del Mundial 2026, donde Messi buscará su segundo título con Argentina y De la Fuente su primero con España.

El seleccionador español lo recordó con una sonrisa en la víspera de la final: «Conocí a Lionel Messi cuando entrenaba al juvenil del Sevilla. Había oído hablar mucho de un chico llamado Messi. Al principio le marcamos muy de cerca, pero en el minuto 70 el jugador encargado de marcarle recibió una tarjeta amarilla, así que decidí sustituirlo. A partir de ahí, Messi marcó cuatro goles en quince minutos. Esta vez no le marcaremos individualmente, aunque ellos también marcarán a nuestros jugadores», dijo en tono de broma.

Aquella goleada no fue un hecho aislado, sino el broche de una temporada asombrosa que ya perfilaba una nueva leyenda. En la 2003-2004 disputó 37 partidos con los equipos juveniles y filiales del Barça y marcó 35 goles, además de debutar en un amistoso con el primer equipo.

Además, brilló en la Copa del Rey Juvenil: a los cuatro goles al Sevilla añadió dos en la ida de semifinales contra Osasuna, aunque el Barcelona quedó eliminado, según «Mundo Deportivo».

Esa temporada marcó el inicio de su carrera, pues pronto recibió su primera convocatoria con la selección argentina sub-20, con la que jugó dos partidos y marcó tres goles, comenzando así su camino hacia la cima del fútbol mundial.

Veintidós años después, los caminos de Messi y De la Fuente se cruzan de nuevo. Ya no son un adolescente con sueños de gloria ni un técnico de cantera. Messi, ya una leyenda, busca su segundo Mundial, mientras que De la Fuente aspira a dar a España su segundo título.

La final del Mundial responderá a la pregunta: ¿logrará el seleccionador de «La Roja» vengar aquel póker de goles, o será Messi quien añada un nuevo capítulo a su leyenda?