Horas antes del esperado enfrentamiento entre la selección de Arabia Saudita y su homóloga de Qatar, la afición saudí recibió un impulso inesperado desde fuera de la grada verde, después de que la organización del partido diera un paso que le otorgará un mayor espacio para crear un ambiente espectacular en las gradas.

Según informó el canal saudí "Al Arabiya", la Federación Catarí de Fútbol decidió ceder su ubicación en la parte delantera de las gradas en favor de la afición saudí, en un gesto que permite a los seguidores saudíes aprovechar un espacio adicional durante el partido.

Este paso se produce en el marco de los preparativos de la afición saudí para presentar un tifo especial con la frase "Gloria y Orgullo", ya que busca disponer el mosaico de aficionados de una forma acorde a la importancia del enfrentamiento y que le otorgue una presencia llamativa en las gradas.

La ubicación en las gradas es uno de los factores importantes a la hora de ejecutar el tifo, especialmente porque los mosaicos necesitan un espacio despejado para que el mensaje visual se muestre de la forma deseada, lo que convierte la cesión de la ubicación delantera por parte de la Federación Catarí en un factor que ayuda a la afición saudí antes del inicio del encuentro.

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La afición saudí espera aprovechar el espacio disponible para ofrecer una de las imágenes más destacadas del torneo, especialmente porque la frase "Gloria y Orgullo" lleva un mensaje directo que refleja los sentimientos de los seguidores hacia la selección y su deseo de apoyarla durante el enfrentamiento.

De este modo, la afición saudí tiene ante sí la oportunidad de ofrecer una escena excepcional en las gradas, después de que el gesto catarí haya contribuido a facilitar la ejecución del tifo "Gloria y Orgullo", de manera que todas las miradas, antes del pitido inicial, se dirigen a lo que presentarán las gradas saudíes en esta cumbre del Golfo.