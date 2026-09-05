El Bayern Múnich tropezó de manera sorpresiva en la Bundesliga, tras conformarse con un empate sin goles ante su anfitrión, el Schalke, este sábado en el estadio "Veltins Arena", en la segunda jornada de la competición.

Con este resultado, el gigante bávaro elevó su cuenta a 4 puntos, en la 4ª posición de la clasificación de la Bundesliga, a dos puntos de distancia del Friburgo, el Borussia Dortmund y el Elversberg, igualados en el liderato con 6 puntos.

Por su parte, el conjunto azul real sumó su primer punto, para ascender al puesto 14.

El Bayern había llegado al partido con la moral alta, después de iniciar la defensa de su título con una gran victoria sobre el Stuttgart por 5-1, antes de repetir su superioridad en la Copa de Alemania al vencer al Osnabrück por 4-1,

pero esta vez fracasó en su intento de perforar la portería del Schalke, pese a la gran diferencia de recursos entre ambos equipos, además de dominar la posesión con un 83% y realizar 15 disparos a puerta, cinco de ellos entre los palos y el travesaño.

Lee también

Evaluación catastrófica: el "suspenso" del árbitro del partido entre el Real Madrid y el Betis

Mourinho: pensé que el jugador del Betis había muerto frente al banquillo

La alineación del entrenador Vincent Kompany registró cambios llamativos en comparación con el estreno de la Bundesliga, entre los más destacados la entrada del internacional marroquí Ismael Saibari como titular, después de haber dado dos asistencias tras participar como suplente ante el Stuttgart en la primera jornada, y de haber jugado luego como titular contra el Osnabrück en la Copa de Alemania.

Saibari abandonó el terreno de juego en el minuto 57, sustituido por su compañero francés, Michael Olise.

El enfrentamiento revestía una importancia especial para el Schalke, ya que el equipo disputó su primer partido en el estadio "Veltins Arena" en la Bundesliga desde hace más de 3 años, tras su regreso a la élite.

Había perdido su partido inaugural en la Bundesliga esta temporada ante el Augsburgo (0-3).

El tropiezo del vigente campeón de la Bundesliga llegó pocos días antes de su arranque a nivel europeo, donde se prepara para recibir al noruego Bodø/Glimt, el próximo jueves en el estadio Allianz Arena, en el inicio de la competición de la Liga de Campeones.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".