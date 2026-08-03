Antes de cerrar la cesión de Ter Stegen, el Ajax abre un nuevo frente con el Barcelona

El Ajax de Ámsterdam ha abierto dos vías de negociación con el Barcelona, después de haber ultimado los trámites para la cesión del portero alemán Marc-André ter Stegen, y de presentar una nueva petición para incorporar al joven lateral Jofre Torrents, también a préstamo.

Fuentes bien informadas confirmaron que la operación de cesión de Ter Stegen al Ajax se completará oficialmente entre el lunes y el martes, tras semanas de intensas negociaciones entre todas las partes.

El portero internacional alemán se encuentra en la capital neerlandesa, Ámsterdam, desde el pasado viernes, donde se sometió al reconocimiento médico y terminó de firmar los documentos requeridos de cara al anuncio oficial.

Y pese a que este domingo no se ha emitido ningún comunicado oficial, el ambiente en el seno de ambos clubes confirma que el anuncio es solo cuestión de tiempo y no se prolongará más allá del martes como máximo.

Torrents, el segundo objetivo del Ajax

Durante sus negociaciones por Ter Stegen, el Ajax mostró un claro interés en fichar al joven lateral izquierdo Jofre Torrents, según reveló el programa «Què t'hi jugues?».

El diario «Marca» supo que el club neerlandés se interesó por la posibilidad de incorporar al jugador catalán a préstamo con opción de compra, además de su deseo de hacerse con el 50% de sus derechos futuros.

Sin embargo, las negociaciones por Torrents aún se encuentran en sus fases iniciales. La dirección del Barcelona espera reanudar los contactos con el Ajax durante la próxima semana para tratar los detalles de la operación de manera oficial.

El Barcelona, abierto a ceder al jugador

Jofre Torrents es una de las opciones de las que dispone el entrenador Hansi Flick en la posición de lateral izquierdo, junto a Alejandro Balde, mientras continúan las negociaciones para recuperar a Joao Cancelo.

Torrents, formado en la academia «La Selva del Camp», disputó cuatro partidos con el primer equipo la temporada pasada, tres de ellos en LaLiga y uno en la Copa del Rey.

En principio, el Barcelona no se opone a ceder al jugador de 19 años con el objetivo de desarrollarlo y darle más minutos de juego, sobre todo teniendo en cuenta que está vinculado con un contrato con el club que se extiende hasta junio de 2028.

Torrents figuraba en una lista de 17 jugadores de la academia de «La Masia» que acompañaron al primer equipo a la concentración de pretemporada en el centro «St. George's Park» en Inglaterra.

Mientras la operación de Ter Stegen parece cerrada y solo espera el anuncio, el futuro de Torrents se determinará en función de las conversaciones que se llevarán a cabo la próxima semana entre las direcciones de ambos clubes, las cuales revelarán hasta qué punto el Ajax se toma en serio seguir adelante con la operación y cuáles son las condiciones del Barcelona para desprenderse de su joven jugador.