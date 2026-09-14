Informes de prensa han revelado la fecha en la que el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, anunciará la convocatoria del combinado saudí que disputará la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La vigesimoséptima edición de la Copa del Golfo Arábigo arranca en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, el día 23 de septiembre en curso, y se prolongará hasta el próximo 6 de octubre.

El canal saudí "Al Ekhbariya" señaló que Donis anunciará la lista definitiva que participará en Golfo 27 pasado mañana miércoles, una semana antes del inicio del torneo.

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El técnico griego tendrá que tomar algunas decisiones difíciles, especialmente tras confirmarse la ausencia de su estrella y capitán Salem Al Dawsari en el torneo por lesión, así como la posible baja del lateral derecho Saud Abdulhamid.

La selección saudí afronta el torneo del Golfo con el objetivo de reconquistarlo, después de no ganarlo desde hace 23 años, cuando se coronó por última vez en el año 2003.

Arabia Saudí ha quedado encuadrada en el Grupo A, en el que también figuran las selecciones de Irak, Omán y Kuwait, donde los dos primeros clasificados avanzan a las semifinales.