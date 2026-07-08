Ante su continua ausencia, Francia y Argentina buscan superar el récord de Italia

Francia y Argentina igualaron el récord de Italia en cuartos de final del Mundial: la Albiceleste venció 3-2 a Egipto y los galos 1-0 a Paraguay.

Según la red francesa «stats foot», ambas selecciones alcanzan por novena vez los cuartos de final, igualando a Italia en el cuarto puesto histórico.

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Brasil lidera con 15 presencias, Alemania suma 14 y Inglaterra 11.

Francia jugará contra Marruecos y Argentina ante Suiza en cuartos.

Francia y Argentina se midieron en la final del último Mundial (Qatar 2022), que ganó la Albiceleste en los penaltis tras empatar 3-3.

Italia, eliminada en la repesca por Bosnia y Herzegovina, se pierde su tercer Mundial seguido.



