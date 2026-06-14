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Abobakr El Mokadem

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Ante los ojos del mundo, los tijuanenses sorprenden a la delegación iraní antes de su ingreso a Estados Unidos

Irán vs Nueva Zelanda
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Grave tensión entre Irán y Estados Unidos

La selección de Irán ya está en Estados Unidos para debutar ante Nueva Zelanda en la Copa del Mundo 2026.

Según Foot Mercato, el equipo ya está en el aeropuerto de Tijuana y de allí volará a Los Ángeles para ultimar su preparación.

Tras dejar su concentración en México, la selección aguarda en el aeropuerto en un ambiente cordial.

Vecinos de Tijuana salieron a las calles para acompañar el autobús y algunos ondeaban banderas iraníes, un contraste con la tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos.

La selección iraní llegó a México en el último momento hace una semana para evitar problemas en territorio estadounidense y, hasta ahora, ha recibido una acogida tranquila y gran apoyo popular.

Mehdi Taremi y sus compañeros debutarán el martes de madrugada ante Nueva Zelanda.

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