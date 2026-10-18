Nico Paz lideró a su club, el Como, en la victoria por 3-1 sobre su anfitrión, la Fiorentina, este domingo, en la séptima jornada de la Serie A italiana.

Nico Paz marcó el segundo gol del Como y además asistió en el tercero, elevando su registro a dos goles y dos asistencias en los 7 partidos que ha disputado en la Serie A esta temporada.

El Como alcanzó así los 14 puntos en la cuarta posición, mientras que la Fiorentina se quedó congelada en 4 puntos, en el penúltimo lugar.

El diario Marca repasó los momentos más destacados del encuentro: el primer tiempo tuvo un ritmo vertiginoso y fue testigo de una gran actuación de Nico Paz, como de costumbre, quien se hizo notar con sus conducciones de balón características, además de anotar un gol espectacular de cabeza en el minuto 36, cuando se elevó por encima de todos para conseguir el segundo tanto de su equipo y poner el 2-0.

Antes de eso, Liberali había abierto el marcador para el Como con el primer gol, tras lanzar un remate magnífico que se alojó junto al poste.

Mientras tanto, Nico Paz se impuso a su compatriota argentino y compañero de selección Franco Mastantuono; es más, Nico entró con fuerza sobre él después de marcar el gol, lo que le valió una tarjeta amarilla.

Pero el emocionante partido no se detuvo ahí, ya que vivió más acontecimientos antes del final del primer tiempo.

En el minuto 43, Pongracic aprovechó un balón dentro del área para recortar distancias y anotar el primer gol de la Fiorentina, dejando el marcador 2-1.

Y en la última acción ofensiva del primer tiempo, Mastantuono dio una magnífica asistencia al propio Pongracic, que mandó la pelota a la red, por lo que parecía que la Fiorentina había logrado el empate 2-2.

Pero el gol fue anulado por fuera de juego, tras una revisión que duró 5 minutos, de modo que el resultado siguió siendo de ventaja para el Como por dos goles a uno.

El segundo tiempo comenzó con más destellos técnicos deslumbrantes de Nico Paz, quien condujo el balón en una de las jugadas de ataque y después entregó una asistencia a su compañero griego Douvikas sin mirarlo, para que este último marcara el tercer gol del Como y ampliara la ventaja de su equipo a 3-1.

Poco después, el técnico Cesc Fábregas decidió sustituir a Nico Paz, que estaba amonestado con tarjeta amarilla, a media hora del final del partido, para dar descanso al futbolista de talento excepcional.

Pese al brillo de Nico Paz, el portero David de Gea fue uno de los mejores jugadores de la Fiorentina en el partido, al igual que Mastantuono, que ofreció una buena actuación y mostró notables cualidades ofensivas.

El futbolista argentino fue sustituido en el minuto 69, antes de recibir una tarjeta amarilla estando sentado en el banquillo.







