¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEGetty Images
Traducido por

Ante el Arsenal: Giroud firma un hecho poco común en la historia de la Liga de Campeones

Sigue a GOAL en Google

... ¡y un asiento especial detrás de Buffon!

Anuncios

Olivier Giroud entró en la historia de la Liga de Campeones tras disputar el partido contra su exequipo, el Arsenal, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, la noche del martes.

El Lille cayó en el Emirates Stadium por tres goles a cero, anotados por el Arsenal en 7 minutos (min. 64, 67 y 71) mediante Timber, Eze y Saka, respectivamente.

Giroud entró desde el banquillo en el minuto 78, en lugar del japonés Ayase Ueda.

Según los datos de la red Opta, "Giroud, con 40 años y 13 días, se convirtió en el primer jugador francés de 40 años o más en disputar un partido de la Liga de Campeones".

Anuncios
Anuncios

El veterano astro francés también se convirtió en el segundo jugador de la historia, sin importar la nacionalidad, en disputar la Liga de Campeones con 40 años o más con un club francés, después del guardameta italiano Gianluigi Buffon con el Paris Saint-Germain en la temporada 2018-2019.

Lee también: Arteta sobre la sorpresa de Messi al jugador del Arsenal: los ojos del mejor jugador de la historia ven mejor que los de todos