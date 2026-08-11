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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Ante Al Jazira: Feaser inicia la temporada del Al Ittihad con Awar, En Nesyri y los nuevos fichajes

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League - Clasificacion
J. Wissing
Y. En-Nesyri
H. Aouar
D. Lopy
F. Abdi
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí
Alemania
Marruecos
Argelia
Senegal

"El Decano" busca la clasificación asiática

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad saudí, decidió confiar en el dúo formado por Houssem Aouar y Youssef En-Nesyri en el once titular para el primer partido oficial que disputa con "los Tigres" en la nueva temporada.

El Al-Ittihad se enfrenta al Al-Jazira este martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Wissing anunció la alineación oficial para el partido, en la que figuran el delantero marroquí Youssef En-Nesyri y el centrocampista argelino Houssem Aouar, pese a algunos informes que hablaban de la falta de convencimiento del entrenador alemán respecto a ambos.

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También participó en el once titular el extremo francés Moussa Diaby, junto a En-Nesyri y el extremo neerlandés Steven Bergwijn, pese a las informaciones que lo vinculan con un traspaso al club alemán Bayer Leverkusen en el presente verano.

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
1ª División
Hatta crest
Hatta
HAT
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ

En el centro del campo, el entrenador alemán apostó por el recién llegado del club español Almería, el senegalés Dion Lopy, junto a Aouar, así como por el joven jugador Farha Al-Shamrani, ante la evidente escasez numérica en esa posición.

Lopy no fue el único recién llegado en la lista, ya que lo acompañó el lateral izquierdo Fares Abdi, procedente del club Neom, quien jugó junto al trío formado por el portugués Danilo Pereira, el camerunés Steve Keller y el serbio Karlo Simić.

La alineación del Al-Ittihad fue la siguiente:

  • Portería: Predrag Rajković
  • Defensa: Steve Keller - Danilo Pereira - Karlo Simić - Fares Abdi
  • Centro del campo: Houssem Aouar - Dion Lopy - Farha Al-Shamrani
  • Ataque: Moussa Diaby - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
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