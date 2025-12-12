Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Superlig
team-logoAntalyaspor
Antalya Stadyumu
team-logoGalatasaray
Can Özer

Antalyaspor vs. Galatasaray, Superliga Turca: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Superliga Turca entre Antalyaspor y Galatasaray, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En la 16ª jornada de la Süper Lig, Antalyaspor se enfrentará a Galatasaray en casa. El equipo de los Amarillo-Rojos avanzó la semana pasada al vencer 3-2 a Samsunspor, manteniendo su liderazgo. 

El anfitrión Antalyaspor, por su parte, empató 0-0 con Alanyaspor en el Derbi del Mediterráneo, ubicándose en el 13º lugar con 15 puntos.

El enfrentamiento de la 16ª jornada de la Trendyol Süper Lig se disputará el sábado 13 de diciembre de 2025 por la noche. El partido entre Antalyaspor y Galatasaray, que se jugará en el Corendon Airlines Estadio, se transmitirá en directo por beIN Sports 1 en Turquía.

GOAL ofrece aquí todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluidos el canal de TV, la información de transmisión y más.

Cómo ver Antalyaspor vs Galatasaray, Superliga Turca 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

¿Cómo verlo desde cualquier lugar con VPN?

Los aficionados al fútbol que se encuentren en el extranjero y no tengan acceso a la transmisión de la Süper Lig en su país, pueden utilizar un servicio de VPN para ver el partido. Servicios de VPN confiables como NordVPN permiten acceder a servicios de transmisión en diferentes países al cifrar la conexión a Internet. Si no estás seguro de qué VPN es una opción más saludable, puedes echar un vistazo a la guía de VPN para transmisiones deportivas de GOAL.

Hora de inicio Antalyaspor vs Galatasaray

crest
Superlig - Superlig
Antalya Stadyumu

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Antalya.

  • México:11:00 horas
  • Argentina:14:00 horas
  • Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de equipo y alineaciones

Antalyaspor contra Galatasaray alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • E. Bulut

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Buruk

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

ATS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

GAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Enfrentamientos Directos

ATS

Últimos partidos

GAL

0

Victorias

0

Empates

5

Victorias

2

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

