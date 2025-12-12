Antalyaspor vs. Galatasaray, Superliga Turca: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la 16ª jornada de la Süper Lig, Antalyaspor se enfrentará a Galatasaray en casa. El equipo de los Amarillo-Rojos avanzó la semana pasada al vencer 3-2 a Samsunspor, manteniendo su liderazgo.

El anfitrión Antalyaspor, por su parte, empató 0-0 con Alanyaspor en el Derbi del Mediterráneo, ubicándose en el 13º lugar con 15 puntos.

El enfrentamiento de la 16ª jornada de la Trendyol Süper Lig se disputará el sábado 13 de diciembre de 2025 por la noche. El partido entre Antalyaspor y Galatasaray, que se jugará en el Corendon Airlines Estadio, se transmitirá en directo por beIN Sports 1 en Turquía.

GOAL ofrece aquí todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluidos el canal de TV, la información de transmisión y más.

Cómo ver Antalyaspor vs Galatasaray, Superliga Turca 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

¿Cómo verlo desde cualquier lugar con VPN?

Los aficionados al fútbol que se encuentren en el extranjero y no tengan acceso a la transmisión de la Süper Lig en su país, pueden utilizar un servicio de VPN para ver el partido. Servicios de VPN confiables como NordVPN permiten acceder a servicios de transmisión en diferentes países al cifrar la conexión a Internet. Si no estás seguro de qué VPN es una opción más saludable, puedes echar un vistazo a la guía de VPN para transmisiones deportivas de GOAL.

Hora de inicio Antalyaspor vs Galatasaray

Superlig - Superlig Antalya Stadyumu

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Antalya.

México: 11:00 horas

11:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de equipo y alineaciones

Antalyaspor contra Galatasaray alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Bulut Alineación probable Suplentes Manager O. Buruk

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Enfrentamientos Directos

Clasificación