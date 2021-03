Ansu Fati y Bennison se proclaman ganadores del NxGn 2021 a las mejores jóvenes promesas del fútbol mundial

El delantero del Barcelona y la centrocampista del Rosengard han sido elegidos como las mejores jóvenes promesas del fútbol mundial.

El delantero del Barcelona Ansu Fati y la centrocampista del Rosengard Hanna Bennison han sido coronados como los ganadores de NXGN 2021 después de ser elegidos como los mejores futbolistas jóvenes del planeta.

Periodistas de las 44 ediciones de Goal votaron por las jóvenes promesas más brillantes nacidas a partir del 1 de enero de 2002.

Fati superó una fuerte competencia para convertirse en en el ganador de la sexta edición del premio en la categoría masculina. El centrocampista del Rennes Eduardo Camavinga y el atacante del Borussia Dortmund Gio Reyna terminaron segundo y tercero, respectivamente.

La estrella azulgrana ve recompensadas con este premio sus dos primeras temporadas excepcionales tras dar el salto al primer equipo, durante las cuales ha batido innumerables récords, incluido el de convertirse en el goleador más joven de la historia en la Champions.

Fati, de 18 años, es también el jugador más joven en ver portería en la historia de la Selección Española, habiendo debutado a nivel internacional en septiembre de 2020, y sigue los pasos de ganadores anteriores como Jadon Sancho, Gigi Donnarumma y Rodrygo.

"Quiero agradecer a los que me han votado y, por supuesto, a mis compañeros. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. También, gracias a todos los entrenadores que he tenido", dijo Ansu Fati a Goal tras recibir su premio.

Camavinga fue el jugador que peleó más estrechamente con Fati por el premio después de un año en el que consolidó su rol como el centrocampista adolescente más talentoso del mundo, ya que el francés de 18 años debutó y marcó con su Selección durante los primeros meses de la temporada.

Mientras tanto, Reyna completa el podio después de convertirse en un miembro clave de un ataque repleto de estrellas jóvenes en el Borussia Dortmund y también es ya internacional absoluto con Estados Unidos.

El compañero de equipo de Ansu Fati, Pedri, quedó cuarto después de una excelente primera temporada en el Camp Nou, mientras que el compañero de equipo de Reyna en el BVB, Jude Bellingham, se queda con el quinto lugar.

Además de tener dos jugadores entre los cinco primeros, el Borussia Dortmund también tiene al jugador más joven de la lista con Youssoufa Moukoko, que con 16 años está ya en el puesto 15 después de lograr debutar con el equipo del Signal Iduna Park.

El Ajax es el equipo mejor representado en la lista masculina de 50 jugadores y pueden presumir de tener a cinco jugadores siendo Ryan Gravenberch, el mejor clasificado tras acabar séptimo.

La lista completa también incluye a jugadores de clubes españoles como Yunus Musah (Valencia), Takuhiro Nakai (Real Madrid), Luka Romero (Mallorca), Yan Couto (Girona) e Ilaix Moriba (Barcelona).

Por su parte, Bennison se convierte en la segunda jugadora en ganar el premio femenino y sucede a Lena Oberdorf después de impresionar en sus partidos con el Rosengard tanto en la Damallsvenskan como en la Liga de Campeones femenina.

La joven de 18 años ha sido titular en el mediocampo de Rosengard desde los 16 años y marcó su primer gol en la Liga de Campeones en diciembre. También es una internacional con Suecia habiendo debutado en noviembre de 2019 en un partido contra los campeonas del mundo, Estados Unidos.

"Me siento muy feliz. No me lo esperaba, así que estoy muy feliz y agradecida", dijo Bennison a Goal al recibir el premio.

La delantera del Ajax Nikita Tromp quedó en el segundo lugar. La joven de 18 años ya es comparada con su compatriota Vivianne Miedema por sus registros goleadores aunque su juego es muy diferente al de la estrella del Arsenal.

Tras ganar su primer partido internacional con México, la delantera del Atlas, Alison González, ocupa el tercer lugar, mientras que el cuarto es para la potencial estrella de la selección nacional femenina de Estados Unidos, Alexis Missimo.

La lista femenina completa se puede consultar.