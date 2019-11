Ansu Fati por delante del renqueante Luis Suárez... y de Dembélé

El bissauguineano regresa al once junto a Messi y Griezmann mientras Junior y Umtiti forman en defensa; también regresa Arthur.

Ansu Fati ya está por delante de Ousmane Dembélé. Por lo menos en la visita del al Camp Nou el bissauguineano ha sido la elección del entrenador, Ernesto Valverde, para acompañar a Antoine Griezmann y a Leo Messi en el frente de ataque de un que necesita volver a sumar de tres en tres después de la derrota en casa del de hace una semana.

La presencia de Ansu sorprende a medias teniendo en cuenta que Luis Suárez no está completamente recuperado de sus molestias a pesar de estar en el banquillo. Si acaso, sorprende porque un jugador todavía juvenil pasa por delante de un Dembélé que, sobre el papel, está en plena forma para jugar esta noche. De todas formas no es la única sorpresa del once.

En defensa descansa Clément Lenglet y su lugar lo ocupará Samuel Umtiti, que formará en el eje de la zaga junto a Gerard Piqué para tener a Nélson Semedo y a Junior Firpo como carrileros. Serán ellos los responsables de guarecer la portería de Marc-André Ter Stegen.

En el centro del campo sigue Frenkie De Jong, esta vez sin Sergio Busquets pero con Arthur Melo y Sergi Roberto, que volverá a formar en la zona ancha junto a los dos jugadores con más capacidad de creación de la plantilla. Se trata de un equipo tan ofensivo para el Celta como para algún que otro jugador barcelonista. Y, si no se lo creen, pregúntenle a Dembélé qué le parece ser suplente hoy.