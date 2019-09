Ansu Fati, Joao Felix y Rodrygo: Tres niños que ya deslumbran en los tres grandes

Apenas se llevan disputadas seis jornadas de Liga pero tanto Barça, como Atlético como Real Madrid han visto cómo unos recién llegados despuntan.

En esta última jornada, Ansu Fati volvió a maravillar ante el tras irrumpir en el campo y demostrar desparpajo y técnica como para ganarse el puesto de titular. Por su parte, Joao Felix, al que le pesa la losa de haber costado 126 millones de euros, volvió a cantar gol tras marcar al . Por último en el Madrid apareció Vinicius, que ya sabe lo que es jugar en Primera, pero quien deslumbró fue su compatriota Rodrygo que a los 93 segundos ya marcaba para entrar en la historia con el .

Ansu Fati, una irrupción tan sorprendente como imparable

Ansu Fati es el nombre de moda de este . Tal ha sido su aparición que ha sido capaz de dejar en el banquillo a pesos pesados como Messi o Dembélé a pesar de que estos salieran de lesiones y Valverde quisiera ir con calma… pero lo cierto, es que ahí estaba Ansu Fati.

El joven futbolista del Barcelona apenas tiene 16 años, pero no le ha pesado para demostrar su talento en su salto al difícil mundo del fútbol profesional. Debutó ante y consiguió un gol de cabeza, algo que no es su especialidad. Pero su estrella no se quedó ahí y en el siguiente partido ante el no solo marcó si no que regaló un gol a De Jong.

Cierto es que en Dortmund y no estuvo entonado, como el resto del equipo, pero ante el Villarreal, al sustituir a Messi, cambió la cara al equipo haciendo llevarse las manos a la cabeza con lo que está haciendo este futbolista al que la Federación Española ha decidido nacionalizar a toda velocidad y tiene intención de convocarle para el Mundial Sub-17.

Joao Felix, 126 millones por un joven llamado a hacer historia

Algunos se estaban impacientando con Joao Felix tras varios partidos apagado, pero como dice Simeone, con los jóvenes hay que tener paciencia. Y más si has costado 126 millones y has llegado a un gran equipo a sustituir a su estrella, Griezmann.

Ante el Mallorca se le vio enchufado conectando bien con Costa e incluso marcó un gol que sentenció el partido. Era su gol número 22 en los 50 partidos que ha jugado en la élite (entre y Atlético).

Es el segundo tanto que consigue con la camiseta del Atlético (el anterior lo firmó ante el ) tras una pretemporada donde deslumbró a todos, especialmente en el derbi que acabó con goleada rojiblanca a los madridistas (7-3). El Metropolitano ya tiene un nuevo héroe llamado a marcar una época como rojiblanco. Paciencia, que cualidades tiene de sobra.

Rodrygo, un debut a lo Ronaldo Nazario

Rodrygo Goes solo tiene 18 años. Es joven, pero sobradamente preparado como decía el eslogan de hace unos años. El brasileño debutaba con el Real Madrid en partido oficial y a los 93 segundos marcó gol. Su control en carrera con la pierna derecha, su conducción de balón, su zancada y desborde al defensa, para ajustar su disparo al palo contrario. Nos recordó a aquel gol de Ronaldo Nazario en su estreno como madridista hace 20 años cuando necesitó 62 segundos para empezar a hacer historia ante el Alavés.

Apenas ha entrado tres veces en la convocatoria de Zizou y ante Osasuna era su estreno tras salir desde el banquillo y fue capaz incluso de eclipsar a otro joven con talento como Vinicius que ya la temporada pasada había debutado en el Madrid y que también crece.

Tres jóvenes que llegan a Primera para tirar del carro de los tres grandes de la Liga y que ya tienen enamoradas a sus respectivas aficiones.