Ansu Fati, el borrón del Barcelona en la goleada al Valladolid

El canterano blaugrana no realizó su mejor partido en el duelo en el que volvía a la titularidad tras casi un mes sin aparecer.

El no realizó su mejor partido pero aún así su pegada le bastó para pasar por encima del Real y vencer por 5-1. Ernesto Valverde aprovechó la jornada intersemanal para realizar rotaciones y esta decisión del técnico sonrió a Ansu Fati para volver al once más de un mes después.

El delantero no jugaba desde el pasado 24 de septiembre ante el y reapareció ocupando el puesto de Griezmann en el once pero Fati no tuvo su mejor partido, algo lógico en un jugador de su edad pero que dejó cierto aire de insatisfacción en un partido en el que aún así pudo marcar pero Masip hizo una gran parada.

En su debe, Fati pecó en alguna ocasión de demasiado individualismo. Además fue el tercer jugador del once que menos entró en juego con 50 toques, sólo el delantero centro Luis Suárez y el portero Ter Stegen la tocaron menos y el segundo que más balones perdió con 15, sólo uno menos que los 16 de Messi. Tampoco estuvo acertado en el pase, sólo Ter Stegen dio menos. El atacante dio 32 pases y sólo el 72% llegaron a su destino.

Pese a todo, a Fati no le faltó el habitual atrevimiento, ya que fue el segundo jugador que más veces disparo con 4 disparos, sólo Messi lo intentó más que él con 6 intentos y también puso 2 centros al área, sólo uno menos que Jordi Alba. En su vuelta ante el Valladolid no le faltaron el descaro y las ganas pero Fati tuvo una noche desacertada, algo lógico para un futbolista que cumplirá 17 años en 2 días y que aún tiene que trabajar para ser la estrella que se intuye en él.